Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter ehsabından yaptığı açıklamada; "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise s'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.

Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ. pic.twitter.com/yWCJz7miBV — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020

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