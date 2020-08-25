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Ekonomi Bakan Albayrak Kimse bileğimizi bükemez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter ehsabından yaptığı açıklamada; "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise s'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

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