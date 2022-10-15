Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Bartındaki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Bartındaki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

Cezayir, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Libya ve İsrail: Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye mesajı
DÜNYA
Cezayir, Yemen, Bahreyn, Kuveyt, Libya ve İsrail: Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye mesajı

Balkanlar'dan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları: Dualarımız Türkiye'nin arkadaş canlısı insanlarıyla
DÜNYA
Balkanlar'dan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları: Dualarımız Türkiye'nin arkadaş canlısı insanlarıyla

Mısır'dan Bartın'daki maden kazası için Türkiye'ye taziye mesajı
GÜNDEM
Mısır'dan Bartın'daki maden kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
GÜNDEM
Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları

Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden faciası sebebiyle taziye mesajı
DÜNYA
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden faciası sebebiyle taziye mesajı

Zelenskiy'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı
DÜNYA
Zelenskiy'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı

Pakistan Başbakanı Şerif'ten maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
DÜNYA
Pakistan Başbakanı Şerif'ten maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı
GÜNDEM
Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
GÜNDEM
Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Kızılelma müjdesi

Kızılelma müjdesi

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.
Başarılı ortaklığa bir örnek

'Başarılı ortaklığa bir örnek'

​Katar manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü.
Yunanistanın küstah paylaşımına Türkiyeden yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!

​Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu.

Seri sona erdi

Seri sona erdi

​Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a kaybetti.

Balkanlar'dan patlama nedeniyle taziye mesajları.

Almanya'da artan fiyatlar Başbakanlık önünde protesto edildi.

​Saatlerce işkence etti, cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı.

Maden şehidi Enes Aydın'ı öğretmeni paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.