Dünya Balkanlardan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları Dualarımız Türkiyenin arkadaş canlısı insanlarıyla
AVRUPA

Balkanlar'dan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları: Dualarımız Türkiye'nin arkadaş canlısı insanlarıyla

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Slovenya'daki yetkililer, Bartın'daki maden ocağı patlaması nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic taziye mesajında, "Türkiye'nin kuzeyindeki kömür madeninde meydana gelen ve 40 madencinin hayatını kaybettiği trajik kazayı derin bir üzüntüyle duyduk. Düşüncelerimiz ve dualarımız vefat etmiş kişilerin aileleri ve Türkiye'nin arkadaş canlısı insanlarıyla." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Balkanlardan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları: Dualarımız Türkiyenin arkadaş canlısı insanlarıyla
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi, 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajlarını iletti.

Dzaferovic, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki madende en az 40 madencinin hayatını kaybettiği ve daha fazlasının yaralandığı kazanın haberini büyük üzüntüyle aldım. Lütfen kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletin. Bosna Hersek ve kendi adıma, size ve Türk halkına dayanışma duygularımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliğince yapılan açıklamada, "Trajedi hakkındaki haber bizi derinden üzdü ve sarstı. Bu trajedinin kurbanları ve tüm Türk halkı, Bosna Hersekli Müslümanların dualarında." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgili dostum, Türkiye'nin kuzeyindeki madende meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği korkunç kaza haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendi adıma ve Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları adına, ölen madenci ve işçilerin ailelerine, Türkiye hükümetine, vatandaşlarına ve şahsınıza en derin taziyelerimi sunuyorum." mesajını yayınladı.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen maden ocağındaki patlama sebebiyle şok olduk. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karadağ

  • Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic taziye mesajında, "Türkiye'nin kuzeyindeki kömür madeninde meydana gelen ve 40 madencinin hayatını kaybettiği trajik kazayı derin bir üzüntüyle duyduk. Düşüncelerimiz ve dualarımız vefat etmiş kişilerin aileleri ve Türkiye'nin arkadaş canlısı insanlarıyla." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, resmi Twitter hesabından Türkçe, Makedonca ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Mesajında Erdoğan'ı da etiketleyen Pendarovski, şunları kaydetti:

"Bartın'daki kömür madeninde yaşanan korkunç trajedide hayatlarını kaybedenlerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, madencilerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Bartın'da yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği maden patlaması nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek, "(Türkiye Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu, en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor ve mahsur kalan tüm madencilerin kurtarılacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla da mevkidaşı Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u etiketlediği mesajında, "Türkiye'den üzücü haberler" ifadesine yer verdi.

Bartın'daki maden patlaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve mahsur kalanların aranmasına devam edildiğini kaydeden Nikolla, "Derin acıyı mağdurların aileleriyle paylaşıyor, Türk halkı, TBMM ve Başkanı ile dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise trajik maden patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ileterek, "Bu zor zamanda düşüncelerimiz onların sevdikleriyle, yaralılarla ve Türkiye halkıyla birliktedir." mesajını paylaştı.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından ise "Bartın'da meydana gelen trajik maden kazası, bizi derinden üzdü. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Yaralılara acil şifalar dileriz." paylaşımı yapıldı.

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