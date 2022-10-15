Gündem Ürdünden Türkiyeye Bartındaki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
BARTIN

Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Ürdünden Türkiyeye Bartındaki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

  • Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bartın'da maden ocağında patlama: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti

Madende zamanla yarış: Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
GÜNDEM
Madende zamanla yarış: Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
FOTOĞRAF 10
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Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.
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Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
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Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.
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İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.
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Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
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Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
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Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
FOTOĞRAF 24
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
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Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
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Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
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Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
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Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Title
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.

Babasını bekliyor
OYNAT 00:22
Babasını bekliyor
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelen aileler arama kurtarma çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyor.
Yaralı kurtulan madenciler mesai arkadaşlarının ailelerini sakinleştiriyor. Bir maden işçisinin haberi alır almaz bölgeye gelen oğlu, babasının çalışma arkadaşlarının omzunda ağlad

Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
OYNAT 00:33
Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağından çıkarılan bir işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi. Sağlık görevlilerine 'Ben gitmeyeceğim. Beni götürme sakın abi. Ben 2 dakika durayım şurada' dedi.


Gaz genizleri yakıyordu

'Gaz genizleri yakıyordu'

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.
Madende zamanla yarış

Madende zamanla yarış

​Bartın'daki maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan Bartın'daki patlamaya ilişkin uyarı.

​CHP ve HDP'li vekiller Bartın'daki acı olayı fırsat bildi.

"​14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması"

Bakan Bozdağ'dan maden ocağındaki patlamayla ilgili açıklama.

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