Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.