Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Madende zamanla yarış: Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
FOTOĞRAF 10
Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.
Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.
İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.
FOTOĞRAF 24
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.
OYNAT 00:22
Babasını bekliyor
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelen aileler arama kurtarma çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyor.
Yaralı kurtulan madenciler mesai arkadaşlarının ailelerini sakinleştiriyor. Bir maden işçisinin haberi alır almaz bölgeye gelen oğlu, babasının çalışma arkadaşlarının omzunda ağlad
OYNAT 00:33
Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağından çıkarılan bir işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi. Sağlık görevlilerine 'Ben gitmeyeceğim. Beni götürme sakın abi. Ben 2 dakika durayım şurada' dedi.