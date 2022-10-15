Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Patlamada 40 işçi hayatını kaybetti.

Maden faciasının ardından Dünya liderleri Türkiye'ye başsağlığı mesajları göndermeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bartın’da dün akşam meydana gelen maden faciası münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben,

“Sevgili Kardeşim, Bartın eyaletindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı” ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajında “Bu trajedide acınızı paylaşıyor size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum” dedi.

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GÜNDEM Bakan Soylu açıkladı: Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40'a yükseldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif mesajında “Türkiye'nin Bartın ilinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybından derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Hâlâ mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dilerim” dedi.

FOTOĞRAF 17 Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:<br><br>“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.\" Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.\" Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da, “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.<br> “GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ\"<br><br>Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz\" paylaşımı kaldı geride. Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise, \"Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır\" paylaşımı yaptı.<br> Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.<br> Amasra'nın Kocaköy köyünden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun\" ifadeleriyle paylaştı.<br> Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, “Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun\" diye bir paylaşım yaptı Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

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Putin, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Cumhurbaşkanı, Bartın ilinde meydana gelen kömür madeni kazasının trajik sonuçları nedeniyle lütfen en derin taziyelerimizi kabul edin. Sizden yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi ve tüm mağdurlara acil şifa dileklerimizi iletmenizi rica ediyorum. Vladimir Putin.

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"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis mesajında “Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük. Yunanistan, hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır” dedi.

ZELENSKİY TÜRKÇE MESAJ YAYINLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe mesaj yayınlayarak "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili: “Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen trajik kömür madeni kazası haberi derinden üzdü. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle, yaralılarla ve kurtarma ekipleriyle birlikte. Türk halkına ve hükümetine en içten taziye ve taziyelerimi sunarım.”

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DSÖ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, mesajında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurtarma çalışmalarındaki ekiplerden bahsederek “Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için dua ediyoruz” dedi.

OYNAT 04:46 Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından içeride yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi devam ediyor. Kazanın olduğu ocakta yıllarca çalıştığını söyleyen emekli madenci İsmail Yıldız da oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor. 1992 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından kurtulan Yıldız, patlamada en yakın arkadaşını kaybettiğini söyledi. İçeride bulunan madencilerin hayatta kalma imkanının olduğunu ifade eden Yıldız 'İmkansız değil, her şey mucizeye bağlı' ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan ve Mısır'dan, Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye mesajı

Suudi Arabistan ve Mısır, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amasra'daki maden ocağındaki patlamadan dolayı, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği aktarılan açıklamada, mahsur kalanların sağ salim kurtarılması temenni edildi.

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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yaptığı açıklamada, maden ocağı patlaması nedeniyle, dost Türk halkı ve Türkiye devletine en içten taziyelerini ilettiklerini ifade etti.

Yaralılara acil şifalar ve kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını temenni eden Sözcü, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.



