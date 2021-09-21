Diyarbakır'da PKK'nın bombacısı yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde eylem hazırlığındaki Pkk'lıyı yakaladı. Bombacı teröriste yönelik operasyon vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar eylem hazırlığı yapan teröristten şüphelenince emniyete haber verdi. Emniyet yaptığı hazırlık sonrası eve baskın yaptı. Bombacı terörist evdeki malzemeler ve tabancalar ile yakalandı.

YUNANİSTAN'DA SUİKAST VE BOMBA YAPIMI EĞİTİMİ ALMIŞ

PKK'lı terörist, 3 yıl boyunca Yunanistan'da kaldı. Bu süre zarfında da suikast ve bomba eğitimi aldı.

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