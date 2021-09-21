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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK'nın bombacısı yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü' nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı. Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda PKKnın bombacısı yakalandı
Eylem hazırlığındaki bombacı yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde eylem hazırlığındaki Pkk'lıyı yakaladı. Bombacı teröriste yönelik operasyon vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar eylem hazırlığı yapan teröristten şüphelenince emniyete haber verdi. Emniyet yaptığı hazırlık sonrası eve baskın yaptı. Bombacı terörist evdeki malzemeler ve tabancalar ile yakalandı.

YUNANİSTAN'DA SUİKAST VE BOMBA YAPIMI EĞİTİMİ ALMIŞ

PKK'lı terörist, 3 yıl boyunca Yunanistan'da kaldı. Bu süre zarfında da suikast ve bomba eğitimi aldı.

Diyarbakır'da PKK'nın bombacısı yakalandı
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