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Gündem Diyarbakırda eylem hazırlığındaki PKKnın gizli şehir yapılanmasına operasyon İki teröristin hastanede çalıştığı ortaya çıktı
DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki PKK'nın gizli şehir yapılanmasına operasyon: İki teröristin hastanede çalıştığı ortaya çıktı

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı.
Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz yıllarda kod isimleri alarak terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İHA
Diyarbakır’da metropollerde eylem hazırlığında olan teröristlerden biri..

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDIKLARI BELİRLENDİ

Operasyonda, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan, Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan Avjin kod adlı A.Y., Diyarbakır Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan, Kaleşnikof ile tabanca eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri alan Hermeşim kod adlı İ.A., Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri alan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur iken 1 Ekim 2020 günü KHK ile ihraç edilen Azad Amed kod adlı M.K., sabotaj ve silah ile oto alarmı, zamanlayıcı eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri alan Ali kod adlı V.S. ve Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve ideolojik, gençlik eğitimi ve askeri eğitim derslerini alan Bawer kod adlı O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristler A.Y., İ.A., M.K., V.S. ve O.S. ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

İHA

İHA

İHA

İHA
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