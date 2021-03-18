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HATAY

Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi: Hatay'da yakalandılar

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.

Haber Merkezi AA
Hatay'da terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı.
Hatay'da terör operasyonu: 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

AA
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli Hatay'da yakalandı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.

Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

DHA
Terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

"BİRİNİ BU SABAH ENGELLEDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün, "Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik" açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu bugünkü açıklamasında "Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı. Bunun sadece 2'si yurt içinden 2'si Almanya'dan. Buna rağmen 35 kişi ikna yoluyla teslim oldu. 878 kilogram patlayıcı ele geçti, bunların 42 kilogramı plastik patlayıcı. Yine yılbaşından beri 63 mayın ve EYP ile 167 el bombası ele geçirildi. Bu itibarla nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun, en küçük bir gevşeklik göstersek ne olacağının, birilerinin benimsetmeye çalıştığı PKK/PYD'nin aslında ne olduğunun, bu verilerle bir kez daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yine PKK şemsiyesi altında olan aşırı sol terör örgütlerinin de yılbaşından bugüne kadar 3 elemanı etkisiz hale getirildi, 1 eylemi de engellendi. Onlara da fırsat, onlara da aman vermiyoruz. Bu örgütler daha ziyade kiralık katil örgütleridir. Parayı veren, bunlara eylem yaptırır. Genelde de sivilleri hedef alırlar, PKK'da aynısını yapar. Dolayısıyla bunları da yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim" demişti.

İçişleri Bakanı Soylu: 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik
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