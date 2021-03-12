Gündem Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfada yakalandı
ŞANLIURFA

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Teröristin çantasından çıkan USB bellekte yapılan incelemede tespit edilen ve Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa'da bulunan patlamaya hazır EYP.
Şanlıurfa'da bulunan patlamaya hazır EYP.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edildi.

Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi.

Patlamaya hazır EYP imha edildi

USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

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