Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Teröristin çantasından çıkan USB bellekte yapılan incelemede tespit edilen ve Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi.

Haber Merkezi 12 Mart 2021, 19:27 Son Güncelleme: 12 Mart 2021, 20:03 AA