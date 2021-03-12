Gündem HDP önündeki ailelerden isyan PKK çocuklarımıza zorla açıklama yaptırıyor
DİYARBAKIR

HDP önündeki ailelerden isyan: PKK çocuklarımıza zorla açıklama yaptırıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önündeki oturma eylemi sürüyor. Ailelerden Celil Begdaş’ın oğluna zorla teröristler tarafından açıklama yaptırılmasına tepki gösterdi. Acılı baba oğlunun Kürtçe bilmediğini ancak açıklamanın Kürtçe yaptırıldığını dile getirerek, "Sonuna kadar evladımın peşinde olacağım. Ya bizim evlatlarımız ya da bizim ölümüz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti 557’nci gününde.
Evlat nöbeti 557’nci gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 557’nci gününde de devam ediyor.

Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş’ın 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16), dün terör örgütü PKK’ya yakın sitelere ailesinin çadır önünden kalkmasını istediğini belirten bir konuşma yaptı. HDP il binası önünde çocukların zorla konuşturulmalara tepki gösteren aileler açıklama yaptı.

8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı
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8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için eyleme devam ettiğini belirtti.

Aydın, "Eylemimiz sonuç veriyor, HDP ve PKK bu sonuçtan rahatsız. Geçenlerde Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi açıklama yaptı, eylemi bırakıp gelin çocuklarınızı göstereceğiz diye.

Hani bunlar çocuklarımızı götürmemişti, 14 yaşındaki çocuğu silah zoruyla konuşturuyorlar, çocuk kendi iradesiyle orada olduğunu söylüyor. Ben buradan tüm Türkiye’ye soruyorum, 14 yaşındaki bir çocuğun iradesi olur mu? Bu çocuklarımızı mağaralarda ölüme terk ediyorlar, artık herkes Selahattin Demirtaş’ın ve ağabeyinin iç yüzünü görsün.

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Selahattin Demirtaş’ın talimatıyla çocuklarımız dağa gitti, kendisi ağabeyine teslim etti. Ağabeyi de şimdi çocuklarımızla birlikte bizi tehdit ediyorlar, eylemi bırakmamızı istiyorlar.

Devlet terörle mücadeleyi bırakmayacak, artık 14 yaşındaki çocukları dağa götüremiyorlar, eylemimizden rahatsız oluyorlar. HDP’ye oy veren Kürt vatandaşlarına sesleniyorum, bizde sizin gibi Kürt’üz, artık HDP’nin iç yüzünü görün" dedi.

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"Ben bir baba olarak sonuna kadar evladımın peşinde olacağım"

Evladı zorla konuşturulan baba Celil Begdaş ise, oğlunun Kürtçe bilmediğini ve zorla konuşturduklarını aktararak, evladı gelinceye kadar çadırı terk etmeyeceğini söyledi. Begdaş, "Bana bu çocuk burada değil dediler, HDP benim evimi yıktı. Benim ne gündüzüm ne de gecem var, CHP’den Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel geldi, bize namus sözü verdiler oğlumu getireceğini söyledi.

Benim oğlum Kürtçe bilmiyordu, evet ben Kürt’üm inkar da etmiyorum, oğlumu zorla konuşturdular. Ben kendi irademle geldim, evimi yıktılar, ciğerimi yaktılar, yetmiyor çocuğumu zorla konuşturuyorlar.

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Evlat nöbetindeki anne: Onlara oy verdik meclise koyduk bu suç mudur?

Hani oğlum orada değildi, bakın nasıl yalanları çıktı orada. Ben bir baba olarak sonuna kadar evladımın peşinde olacağım. Ya bizim evlatlarımız ya da bizim ölümüz, biz buradayız. Bunlar sıkışmışlar, devlet silahı bıraksın diyorlar, devlet silah bırakmaz, silah bıraktırır.

Buradan sesleniyorum, bizim çocuklarımızı bize verin, gelip ne yaparsanız yapın artık yeter. Biz buradayız, evlatlarımız gelmeden kalkmayacağız. Oğlum gel artık, dayanamıyoruz" diye konuştu.

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Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.
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Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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2017 yılında 21 yaşındayken, dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiğini dile getirerek, 1,5 yıldan fazladır HDP önünde bekliyoruz. Oğlumdan bir haber alamıyoruz. Yetmezmiş gibi bir de binayı terk ettiler. Çocuklarımızı götürmüşler, bize bir haber vermediler.
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Bir bilgi vermeden de binayı terk ettiler. Onlar nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız. Oğlum, neredeysen gel, devlete teslim ol. Emniyet güçlerine veya askerlere teslim ol. Annenin, babanın, kardeşlerinin yanına gel dedi.
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Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 519'uncu günde de sürüyor. 4 yıl önce 21 yaşındayken, kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiklerini belirterek, "Bilgi vermeden binayı terk ettiler. Onlar nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız" dedi.


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