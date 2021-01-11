Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

GÜNDEM Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak





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Evladına kavuşan aile sayısı 20 oldu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

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GÜNDEM Evlat nöbetindeki anne: Onlara oy verdik meclise koyduk bu suç mudur?





FOTOĞRAF 12 Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine Şırnak'taki ailelerin ardından bugün Hakkari'deki aileler de katıldı. Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir süre yürüyüş yaptı. Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Tepkilerini dile getiren grup, burada HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı. Hakkari ve ilçelerinden gelen 12 aile, il binası önünde yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler daha sonra da Cumhuriyet Caddesi'ne bir süre yürüyüp, dağıldı. Evlat nöbeti şimdi de Hakkari'de: Çocuklarımız kurda kuşa yem oluyor Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor. Bugün de Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. Ellerinde "Çocuklarımız dağlarda kurda kuşa yem olmasın" pankartları taşıyan acılı aileler, "Kahrolsun HDP" sloganları attı. BiP'te paylaş

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"HDP eylemlerimizden rahatsızlık duyuyor"

Diyarbakır'dan 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini söyledi. Aydın, "Biz burada durduğumuz müddetçe HDP, eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Artık 15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyorlar. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz diyoruz ki 'Çocuklarımızı artık dağa göndermeyin. Çocuklarımızı bize geri gönderin'. HDP, 'Bizim 6 milyon seçmenimiz var' diyor. 6 milyon seçmen size oy verdi. 'Çocuklarımızı dağa götürün' mü dedi? Maalesef, HDP sözünde durmadı. Kürt halkına sahip çıkmadı." dedi.

OYNAT 04:01 'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor. BiP'te paylaş

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"Artık Kürt ailelere vekillik yapın"

HDP'nin artık Kürt ailelere vekillik yapması gerektiğini belirten acılı baba Aydın, "Bu halka zulmetti. 15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? HDP milletvekilleri, çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor; Kürt ailelerin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Artık Kürt ailelere vekillik yapın. Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız? Biz eylemimizde kararlıyız. HDP, nasıl çocuklarımızı dağa götürmüşse öyle de getirsin. Ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz" diye konuştu.