Gündem 8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı
DİYARBAKIR

8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 535'inci günde de sürüyor. Aile sayısı, Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi Ekrem için gelen Erdal Şeflek ile 206 oldu.

Haber Merkezi DHA
8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı.
8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 535'inci günde de sürüyor.

AĞABEYİ İÇİN NÖBETE KATILDI

Aile sayısı, Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi Ekrem için gelen Erdal Şeflek ile 206 oldu. Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu belirterek, bu hayalini gerçekleştirmesine izin verilmediğini söyledi. Şeflek, ağabeyine teslim olması yönünde de çağrı yaptı.

Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203’e yükseldi
GÜNDEM
Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203’e yükseldi

Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
Abone Ol Google News
Gizemi çözüldü

Gizemi çözüldü

​Mavi köpekler şaşkınlığa neden olmuştu.
Türkiyede kullanıma girdi

Türkiye'de kullanıma girdi

​Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı.
Gara mağara üs

Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor.

​Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama.
iPhone'lara<br>ek batarya çözümü

iPhone'lara
ek batarya çözümü

​MagSafe teknolojisini temel alan bir Power Bank olabilir.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

​İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.
20 milyar<br>dolarlık kapı açıldı

20 milyar
dolarlık kapı açıldı

​Peş peşe anlaşmalar yapılmaya başlanacak.
TEM'i<br>kilitleyen kaza

TEM'i
kilitleyen kaza

​Çevik kuvvet otobüsüne arkadan çarptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.