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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileden Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanına laf söyleyeceğine ailelerin yanında ol

Diyarbakır'da HDP binası önünde 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahip çıktığını belirterek, CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. Begdaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı’na ve diğerlerine laf söyleyeceğine gel burada ailelerin yanında dur. Buradaki anne ve babaların yürekleri yanıyor. Kar-kış, yağmur demeden canlarını ortaya koymuşlar. Biz diyoruz ki destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bu ailelerin yüzüne nasıl bakacaksınız. Biz ne CHP’yi ne de İYİ Parti’yi burada istemiyoruz. Asker ve polislerimiz 6 yıldır alıkonulurken sen neden Meclis’te gündeme getirmedin ? 13 tane vatan evladımızı şehit verdikten sonra mı akılları başlarına geliyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki aile Kılıçdaroğlu'na tepKİ gösterdi.
Evlat nöbetindeki aile Kılıçdaroğlu'na tepKİ gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 207 ailenin Diyarbakır HDP il binasının önünde başlattığı 'evlat nöbeti'nde 540’ıncı gün geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın dün İzmir’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği, "Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor, haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var" sözlerinin ardından Diyarbakır’da HDP binası önünde 'evlat nöbeti'ni sürdüren ailelerden de Kılıçdaroğlu’na tepki geldi.

DESTEK OMUYORSUNUZ KÖSTEK DE OLMAYIN

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, CHP ve İYİ Parti’yi artık yanlarında istemediklerini ifade ederek, "Destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bu ailelerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Biz ne CHP’yi ne de İYİ Parti’yi burada istemiyoruz. Bütün ailelerin adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bunun vebali Kemal Kılıçdaroğlu’nun da boynundadır. Bütün aileler olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız” diye konuştu.

‘NE CHP’Yİ NE DE İYİ PARTİ’Yİ BURADA İSTEMİYORUZ’

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini sonuna kadar hissettiklerini belirten Begdaş, "Kaç yıldır HDP’nin önünde evlatlarımızı istiyoruz. Biz ilk günden beri herkesten destek bekledik. Ne yazık ki bize destek veren birkaç partinin dışında kimse olmadı. Ne Kılıçdaroğlu ne de İYİ Parti ve diğerleri gelmedi. Sanki biz suçlu, HDP haklıymış gibi. Bize sahip çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ömer Çelik ve diğerleri oldu. Hepsine teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Bizim yanımızda olması gerekirken bizi eleştiriyor. Asker ve polislerimiz 6 yıldır alıkonulurken sen neden Meclis’te gündeme getirmedin? Cumhurbaşkanı’na ve diğerlerine kalkıp laf söylüyor. Laf söyleyeceğine gel burada ailelerin yanında dur. Buradaki anne ve babaların yürekleri yanıyor. Bu aileler kar-kış, yağmur demeden canlarını ortaya koymuşlar. Destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bu ailelerin yüzüne nasıl bakacaksınız. Biz ne CHP’yi ne de İYİ Parti’yi burada istemiyoruz. 13 tane vatan evladımızı şehit verdikten sonra mı akılları başlarına geliyor. Biz tek evladımız dağda kalmayana kadar çadırdan ayrılmayacağız. Devletimiz büyüktür. Bütün ailelere sahip çıktı. Bütün ailelerin adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bunun vebali Kemal Kılıçdaroğlu’nun da boynundadır. Bütün aileler olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Ona katılıyoruz. Biz CHP, İYİ PARTİ ve HDP’yi kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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