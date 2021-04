Emekli Tümamiral Yaycı’dan Biden’a: Bununla yetinmeyecek tedbirli olmalıyız

Kemal Selekoğlu, 24 Nisan bizim açımızdan Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamın günü aslında. Onlar tam tersini her 24 Nisan'da söylese de Türk halkına, Müslümanlara yapmadıkları kalmamış bunları dedemden kalan belgeler ile görüyoruz. Büyük babam Sehlikzade Hasan Efendi'den kalan ve resmi kurumlarda da kayıtlı olan belgeler her şeyi anlatıyor. Hasan Efendi Adana girişinde buradaki mücadeleyi açıklıyor. Mektupta 'Müslümanlar için hazırlanmış katliamın uygulanmaya başladığı ve Allah'a sığınarak göç etmek için yola çıkanların acı ifadelerinden anlaşıldığından bir an önce tedbir alınması talebi ve kadın ve gençlere namus ve boğazlarının kesildiğini' aktarıyor. Bu zor şartlarda yola çıktık ve ilçe ilçe köy köy dolarak vatandaşı direnişe çağırdıklarını anlatıyor. Kuvayi Millîye burada başlamış. Burası Kozan'a bağlı Çukurköprü'den Bucak istikametine gelirken herkesin gezip görebileceği bir merkez. Herkes gelip görsün. 100 yıl önce yaşananları unutmayalım. Şu anda bu mücadele yeniden yaşanıyor ve yıllarının resimleri var. Bizim tek beklentimiz vatandaşlarımız bu belgeleri bu tarihi görsün ve şu an Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de verilen mücadeleyi doğru anlayalım ve geleceğimize ışık olsun” dedi.