Emekli Tümamiral Yaycı’dan Biden’a: Bununla yetinmeyecek tedbirli olmalıyız

BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı ve Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesine ilişkin çok sert konuştu.

Doç. Dr. Yaycı, “Biz hiçbir zaman zalim, mezalim ve soykırımcı bir millet olmadık. Her zaman hakların dinlerine ve dillerine saygı gösterdik. Bizden daha merhametli bir millet yoktur” diye konuştu.

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BİDEN SADECE BUNUNLA YETİNMEYECEKTİR

Türk-Amerikan ilişkilerinin derin yara aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Yaycı, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 40 yıllık senatörlük kariyeri boyunca tüm Ermeni sözde soykırım tasarılarının yanı sıra, 1974 sonrası Türkiye’ye ambargo uygulanması da dahil aleyhimize tüm Rum ve Yunan lehtarı tasarıların da ya hazırlayıcısı ya da imzalısı olduğunu bilmek ve hatırlamak lazımdır. O nedenle bu açıklamaları normaldir. Biden başkan seçildikten sonra buna hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etmiştim. Açıklama, Türk-Amerikan ilişkileri açısından büyük bir darbedir. Biden sadece bu söylemle de yetinmeyecektir. Hiç olmamış, sanal, sözde Pontus Soykırımı’nı da gündeme getireceğini bilmek lazım. O nedenle tedbirli olmalıyız” diye konuştu.

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HUKUKUN GERİ İŞLEMEZLİK İLKESİNİ HATIRLATTI

Biden’ın ‘soykırım’ demesinin hukuken hiçbir şey ifade etmediğini söyleyen Doç. Dr. Yaycı, “Çünkü Birleşmiş Milletler’de Soykırım Sözleşmesi 1948 yılında kabul edildi. Doğu Perinçek’in İsviçre davasında da teyit edildiği üzere, bir olayın ‘soykırım’ olarak tanımlanabilmesi için yetkili mahkemenin mutlaka karar vermiş olması gerekir. Ama herhangi bir yerel mahkemeden böyle bir karar söz konusu değil. Uluslararası ceza mahkemesi bugün gelip bakamaz çünkü hukukun geriye işlemezlik ilkesi vardır” ifadelerini kullandı.

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ASLA SOYKIRIM OLMAMIŞTIR

Tarihi gerçekler olduğunu ve onları ortaya koymak gerektiğini aktaran Doç. Dr. Yaycı, “Asla soykırım olmamıştır. Aslında soykırıma uğrayanlar Türk ve Müslümanlardır. Bunun çok açık bir şekilde dile getirilmesi lazım. Erzurum, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars gibi Türkiye’nin birçok ilinde Ermenilerin yaptığı zulümler belgeleriyle vardır. Türkiye, proaktif bir politika izlemelidir” dedi.



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TÜRKİYE ŞİMDİ NE YAPMALI?

Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Hemen Yunan ve Ermeni mezalimlerini belgelemek üzere enstitü açmalıyız. Yerel mahkemelerden görgü tanığı ifadelerini belgelere dönüştürmeliyiz. Yine yerel mahkemelerde bunları tescil ettirmeliyiz. TBMM’de Ermenilerin, Türk ve Müslüman soykırımı yaptığını karara bağlamalıyız. Bu kararlar elimizde bulunmalıdır. Bugün büyük güçler, hukukun geriye işlemezlik ilkesini göz ardı ederek uluslararası ceza mahkemesine bu meseleyi götürüp, yeni bir karar aldırabilir. O zaman Türkiye’nin uluslararası prestiji, saygınlığı zedelenir. Onun için önceden yön almalıyız. Onların yaptıklarının önlerine koymalıyız” diye konuştu.

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BİDEN’A MEKTUP YAZDI

Biden açıklama yapmadan önce ona mektup yazdığını söyleyen Doç. Dr. Yaycı, “Başlığı da ‘iddia edilen soykırım koca bir yalandı ama Ermenilerin Türklere ve Müslümanlara yaptığı soykırım tamamen gerçektir’ diye attık. Mektupta böyle bir şeyin olmadığını kendi bilim insanları ve kurumlarının söylediğini dile getirdik. Zamanında Ermeni çete liderleri Türksüz ve Müslümansız bir Anadolu istediklerini söylemişlerdir. Bütün gayretleri de bu yöndedir. Mektupla imza kampanyası da başlattık. İmza kampanyası devam ediyor, sitemize girip destek olabilirler. Yeterince imzaya ulaşıldığında mektup Biden’ın e-postasına düşecek” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’YE TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA KALKACAKLAR

Meselenin müzakere edilmemesini vurgulayan Doç. Dr. Yaycı, “Şimdi tazminat davaları açmaya kalkacak. Sigorta şirketleri, Türkiye’ye dava açacak, cesareti bulacak. Türkiye’de bile bazı hukuk şirketlerinin tazminat ve sigorta davası için hazırlık yaptığı duyumları alıyoruz. Burada büyük paraların döneceği söyleniyor. Türkiye’nin hiçbirini kabul etmemesi gerekiyor. Eğer Türkiye, ‘oturalım, konuşalım’ teklifini kabul ettiği an, ‘onlar da soykırımı kabul ediyor’ diyecekler. Bunun hukuki bir geçerlilik sayıp, bizi ‘soykırımcı’ ilan edecekler. Kesinlikle müzakere edilmemesi, masaya oturulmaması lazım. Bu konuda devlet yetkililerinin en ufak niyet bile belirtmemesi gerekiyor. Yoksa mahkeme kararının yerine geçer, aleyhimize kullanılır. Bazı çevreler ‘özür dileyim, oturup, helalleşelim’ diyecektir, özür kampanyaları yapılacaktır, hepsinin arkasında ‘soykırım’ lafını kullanan kesim var” dedi.

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FOTOĞRAF 19 Kuvayi Milliye kahramanı, Sivas Kongresi Delegesi, Atatürk'ün silah arkadaşı, Adana cephesi öncülerinden Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu tarafından açık hava müzesi haline getirilen ve ziyaretçilere Kozan'da kapılarını açan çiftlik geçmişe ışık oluyor. Dedesi Sehlikzade Hasan Efendi'nin dönemin İçişleri Bakanlığına ve Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı, Fransız askerlerinin içinde olan Ermeni askerlerinin bölgede yaşayan ve “Kaç kaç olayları” olarak tarihe not düşen Türklere karşı planlı bir şekilde yapılan eziyet ve zulümlerin yer aldığı belgeler ile kapılarını açan çiftlikte, Fransız ve Ermenilerin Türklere karşı gerçekleştirdiği katliamlar mektuplara yansırken Fransız askerlerinin Türk asker ve sancağını selamlayarak mücadeleyi kaybetmelerinin ardından Adana garından ayrılış fotoğrafları da ilk kez görücüye çıktı. Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler 24 Nisan 1915 olayları için açıklamalarda bulunan ABD ve Fransa liderlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Milli Mücadele döneminde Fransız ve Ermenilerin Adana garından Türk sancağını ve askerlerini selamlayarak ayrılışları, bölgede yaşananların telgraf ve mektuplara yansıması ile gerçeklerin saptırıldığını ve asıl gerçeklerin buradaki belgeler ile ispat edildiğini söylediler. Kemal Selekoğlu, 24 Nisan bizim açımızdan Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamın günü aslında. Onlar tam tersini her 24 Nisan'da söylese de Türk halkına, Müslümanlara yapmadıkları kalmamış bunları dedemden kalan belgeler ile görüyoruz. Büyük babam Sehlikzade Hasan Efendi'den kalan ve resmi kurumlarda da kayıtlı olan belgeler her şeyi anlatıyor. Hasan Efendi Adana girişinde buradaki mücadeleyi açıklıyor. Mektupta 'Müslümanlar için hazırlanmış katliamın uygulanmaya başladığı ve Allah'a sığınarak göç etmek için yola çıkanların acı ifadelerinden anlaşıldığından bir an önce tedbir alınması talebi ve kadın ve gençlere namus ve boğazlarının kesildiğini' aktarıyor. Bu zor şartlarda yola çıktık ve ilçe ilçe köy köy dolarak vatandaşı direnişe çağırdıklarını anlatıyor. Kuvayi Millîye burada başlamış. Burası Kozan'a bağlı Çukurköprü'den Bucak istikametine gelirken herkesin gezip görebileceği bir merkez. Herkes gelip görsün. 100 yıl önce yaşananları unutmayalım. Şu anda bu mücadele yeniden yaşanıyor ve yıllarının resimleri var. Bizim tek beklentimiz vatandaşlarımız bu belgeleri bu tarihi görsün ve şu an Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de verilen mücadeleyi doğru anlayalım ve geleceğimize ışık olsun” dedi. Sehlikzade Hasan Efendi çiftliğini ziyaret eden esnaf Kemal Yıldırım, hayranlık ve şaşkınlık içinde tarihi gerçekleri belgeleri ile gördüklerini ifade ederek, “Çok gururluyum. Fransızları nasıl gönderdiğimizin tarihi belgeleri var. Sehlikzade Hasan Efendinin silahını gördük. Çok gururlandım. Kemal ve Cemal Selekoğlu'na Kozanlı olarak teşekkür ediyorum” dedi Çiftliğin ziyaretçilerinden Hakan Özcan ise, Hasan Sehlikoğlu'nun Milli Mücadele halkımızla birlikte verdiği atalarımızın bu mücadelesine hem şahit oluyor hem de burada huzurla gezmiş oluyoruz diye konuştu. Ermeni zulmünün belgeleri bu çiftlikte sergileniyor: Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetler fotoğraflı belgeleri ile sergileniyor Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor.

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BİDEN YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALSIN

Doç. Dr. Yaycı, “ABD yaptığı açıklamada İstanbul için 'Constantinople' diyor. Bu açıklamayla ABD, Türkiye'nin varoluşuna direkt karşı olduğunu gösteriyor. Amerika, Türkiye için doğrudan tehdit oluşturuyor. Burası İstanbul'dur. Türk topraklarıdır. Biden yönetimi aklını başına almalıdır. Biden’nın 'ömrümüz Kürt devletini görmeye yetecek' dediğini de hatırlatırım. Bundan sonra tüm bunlara hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız” diye konuştu