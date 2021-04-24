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İSTANBUL

​Ermenilerin soykırım iddialarını çürüten belgeler

Ermenilerin soykırım iddialarını çürüten belgeler

Her yıl 24 Nisan’da Ermenilerin ‘soykırım’ yalanı neredeyse tüm dünyayı esir alıyor. Fakat tarihçiler arşivde yer alan tarihi belgelerin soykırım iddialarını çürüttüğünü dile getiriyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Ermenilerin soykırım iddialarını çürüten belgeler
Ramin Sadigov

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Ramin Sadigov, Rus arşivinde yer alan tarihi belgelerin soykırım iddialarını çürüttüğünü söyledi.

Yaptığı araştırmalar çerçevesinde gün yüzüne çıkan iki gazete nüshasını ilk kez açıklayan Sadigov, “Bu gazetelerden biri 1 Şubat 1920 tarihli Krasnaya Gazeta diğeri ise 5 Şubat 1920’de basılan Boevaya Pravda. Her iki gazete de 1. Dünya Savaşı’nda milletlerin kayıpları konusunda Amerikalı bilim adamı profesör Ernest Bogard’ın istatistiğine yer vermiş. Amerikalı profesöre göre 1. Dünya Savaşı süresince yani 1914-1918 yılları arasında ölen Ermenilerin sayısı 100 bin civarında” dedi.

ÇALIŞMADA 16 ÜLKE YER ALDI

Bu çalışmanın ilk olarak New York Tribune’de yayınlandığını aktaran Dr. Sadigov, “16 ülkenin incelendiği çalışmada ilk sırada ABD yer alıyor. İstatistiğe göre ABD’nin 4 yıllık savaş kaybı 100 bin 284, İngiltere 807 bin 451, 14’üncü sırada yer alan Türklerin kaybını 436 bin 926. 16’ncı sırada Ermenilerden bahsediyor ve 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. 1920’li yıllarda ortaya konan bu istatistik sözde Ermeni soykırımı iddialarının bir sahtekarlık olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

İDDİALAR ASILSIZ

Son dönemde Türk tarihçilerinin yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan rakamlara işaret eden Sadigov, “Savaş, tehcir, salgın hastalık, kayıp dahil toplamda 200bin civarında Ermeni hayatını kaybetti. Tarihi veriler 1,5 milyon Ermeni’nin Osmanlı devleti tarafından kasten katledildiği ve soykırıma maruz kaldığı iddialarına tanıklık etmiyor. Ermeniler bu iddiaları sürekli ısıtarak Türkiye’ye yönelik baskı unsuru olarak kullanıyor” diye konuştu.

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