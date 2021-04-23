Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rus tarihçi Oleg Kuznetsov Sözde Ermeni soykırımı iddiaları kurgudan başka bir şey değil
ASYA

Rus tarihçi Oleg Kuznetsov: Sözde Ermeni soykırımı iddiaları kurgudan başka bir şey değil

Rus tarihçi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov, 1915 olayları iddialarının kurgu olduğunu belirterek "Ermeniler, tarihi ve yasal belgelerle bu propaganda teriminin (soykırım) geçerliliğini doğrulamanın mümkün olmadığını biliyor" dedi. Soykırım iddialarının Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ardından ortaya çıkartıldığına dikkat çeken Kuznetsov, kirli propagandaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Haber Merkezi AA
Rus tarihçi Oleg Kuznetsov: Sözde Ermeni soykırımı iddiaları kurgudan başka bir şey değil
Oleg Kuznetsov

Yaklaşık 170 bilimsel çalışmaya imza atan "20. Yüzyılda Uluslararası Ermeni Terörizmi Tarihi" kitabının yazarı Rus tarihçi Kuznetsov, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını, değerlendirdi.

1. Dünya Savaşı'na katılan ülkelerde ordunun güvenliği için çeşitli tedbirlerin alındığını, Rus Çarlığı'nda da Alman ve Yahudilerin sürgün edildiğini belirten Kuznetsov, "Tüm bunlar düşmanın safına geçilmemesi ve ordunun güvenliğinin sağlanması için yapıldı. Bu, askeri siyasetin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Kuznetsov, Ermeni çetelerin bu dönemde Osmanlı'ya karşı faaliyetler sürdürdüğünü hatırlatarak "Doğal olarak Ermeniler, savaş hattına uzak bölgelere sevk edildi. Ermenilerin birçoğu Kuzey Irak’a ve bugünkü Lübnan bölgesine gönderildi. Bu yüzden Osmanlı'nın 1915'te Ermenilere yönelik eylemlerinin sıra dışı olduğunu söylemek fantezidir." diye konuştu.

Ukrayna: Sözde 'Ermeni soykırımı' ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklandı
DÜNYA
Ukrayna: Sözde 'Ermeni soykırımı' ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklandı

"Ermeni soykırımı iddiaları, jeopolitik oyun ürünü"

1915 olaylarının soykırım olarak ileri sürülmesinin jeopolitik oyunun ürünü olduğuna işaret eden Kuznetsov, Türkiye’nin 1952’de NATO üyesi olduğuna dikkati çekti.

Kuznetsov, Sovyetler Birliği’nin Ermenileri kullanarak NATO’nun güney kanadını ve Türkiye’yi etkilemeye çalıştığını vurgulayarak "Sovyetler Birliği, küçük milletlerinin milliyetçilik ruhunu kullanarak Orta Asya ve Orta Doğu bölgesini sürekli askeri, siyasi gerilim içinde tuttu ve NATO’nun bu bölgeleri, askeri üs olarak kullanmasını engellemeye çalıştı." dedi.

ABD senatosu büyük bir skandala imza attı: 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul ettiler
DÜNYA
ABD senatosu büyük bir skandala imza attı: 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul ettiler

"PROPAGANDA BAŞLADI"

Soykırım iddialarının da Türkiye'nin NATO üyesi olmasından sonra ortaya çıkartıldığını anlatan Kuznetsov, "Ermenistan Komünist Partisinin merkez komitesi 1962'de sözde soykırımın 50. yılını anmak için karar aldı. Bu andan itibaren Ermeni soykırımı yapıldığına dair propaganda başladı. Bu, Sovyetler Birliği Yüksek Komitesince onaylanan Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti’nin bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Sömürge merkezi Fransa: Ermenistan'a soykırım yapıldı
DÜNYA
Sömürge merkezi Fransa: Ermenistan'a soykırım yapıldı

"Ermeniler, tezlerinde soykırımın yaşandığını doğrulayamıyor"

Rus tarihçi Kuznetsov, Ermenilerin, Rus okullarında çok sayıda tez yazdığına, bu tezlerle soykırımın yaşandığını doğrulayamadıklarına dikkati çekerek, "Ermeniler, tarihi ve yasal belgelerle bu propaganda teriminin (soykırım) geçerliliğini doğrulamanın mümkün olmadığını biliyor. Bu yüzden sözde Ermeni soykırımı iddiaları, kurgudan başka bir şey değil." dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın 1996'da Ermeni soykırımı iddialarını kabul ettiğini hatırlatan Kuznetsov, bu kararın o zamanın konjonktürü gereği alındığını savundu.

Ukrayna’da sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko: Keşke herkes Türkler gibi merhametli olsa
DÜNYA
Ukrayna’da sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko: Keşke herkes Türkler gibi merhametli olsa

"Ermeni terörün arkasında her zaman Rusya vardı"

Kuznetsov, terörizmin, Ermeni milliyetçiliğinin ideolojisi olduğuna işaret ederek "Ermenistan devletinin özünde terörizm vardır. Ermeniler, terörü devlet siyasetine taşıdı. Ermenilerin ülkesindeki siyasi partiler arasında görüş farklılığını çözmek için terörden başka bir aracı yoktu." diye konuştu.

  • Ermeni ihtilalci "Taşnak" Partisi’nin 1890’da Tiflis'te kurulduğunu hatırlatan Kuznetsov, "Ermeni terör arkasında her zaman Rusya vardı" ifadesini kullandı.

Video: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin elinde arşiv varsa açsın

Abone Ol Google News
Üretimi tamamlandı

Üretimi tamamlandı

Milyarlarca dolar para cepte kalacak.
Acı haber geldi

Acı haber geldi

​Babası tarafından nehre atılmıştı.
Türkiye, Pakistan ve Afganistandan Talibana karşı ortak bildiri

Türkiye, Pakistan ve Afganistan'dan Taliban'a karşı ortak bildiri

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine iştirak ediyor

​Thodex vurgununda yeni gelişme
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Bu geceye dikkat: Sıcaklıklar altı derece düşecek.
Hırsız polisin<br>ayağına geldi

Hırsız polisin
ayağına geldi

​Para ve altın dolu poşetle polisin önüne düştü.

​Başsavcılık Thodex'in kurucusu için harekete geçti

Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir.
Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı
Hayat

Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı

Pandemiye rağmen Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrimiçi ortamda kutlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan Konyalı çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi. Çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutlayan Başkan Altay, “Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum” dedi. Buluşma öncesi doğum günü hediyelerini de alan çocuklar, Başkan Altay’a teşekkür ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurmasının ardından Erzincan Havalimanı'nın adı, 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirildi.
Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı: Hastane odasını sınıfa çevirdi
Gündem

Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı: Hastane odasını sınıfa çevirdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Erhan Ar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yeşilyurt (45), Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören annesi Esengül Yeşilyurt'un (60) yanında refakatçi olarak kalıyor. Annesi ile kaldığı odadan çıkamayan Yeşilyurt, EBA sistemi ile her gün öğrencilerine ders anlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.