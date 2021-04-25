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Gündem Boğaziçi provokatörlerinden sözde Ermeni soykırımına destek
POLİTİKA

Boğaziçi provokatörlerinden sözde Ermeni soykırımına destek

Boğaziçi eylemlerini organize eden gruplardan Boğaziçi Dayanışması, Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi amaçlarla kullandığı sözde Ermeni soykırımına destek açıklaması yaptı. Boğaziçi provokatörleri, sosyal medyadan "1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi provokatörlerinden sözde Ermeni soykırımına destek
Boğaziçi provokatörleri soykırım yalanına destek çıktı.

Son dönemde üniversitelerde sol gruplar “Dayanışma” adıyla örgütleniyor. Boğaziçi Dayanışması, bu örgütler ağının Boğaziçi Üniversitesindeki parçası. Oluşum, Boğaziçi provokasyonunda eylemleri, hem okul içerisindeki resmi temsilcileri ve kulüpleri pasifize ederek yönetmiş, hem de okul dışarısına taşımıştı.

Soykırım yalanına destek

Provokasyonların arkasında yer alan Boğaziçi Dayanışması, Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi amaçlarla kullandığı sözde Ermeni soykırımına destek çıktı. Oluşumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sözde Ermeni soykırımı kınandı.

"Ermenileri saygıyla selamlıyoruz"

Mesajda, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye’nin yıkımı demektir. 1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" denildi.

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