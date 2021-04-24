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Gündem HDPden sözde Ermeni soykırımı için propaganda
POLİTİKA

HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı. HDP her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek veren 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir bildiri yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden sözde Ermeni soykırımı için propaganda
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Her yıl 24 Nisan’da, Ermenilerin bir yalanı neredeyse tüm dünyayı esir alıyor. 1915'teki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye'de bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yalanı meşrulaştırmak için propaganda yapıyor. Ülkemizde bu yalana sahip çıkanlar arasında en başta ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını yürüten HDP geliyor.

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına yine destek verdi. Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.

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"Yüzleşilmeyen suç tekrarladı"

Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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