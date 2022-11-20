Gündem Harekattan yeni görüntü Türk savaş uçakları terör hedeflerini yerle bir etti
ANKARA

Harekattan yeni görüntü: Türk savaş uçakları terör hedeflerini yerle bir etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Türk savaş uçaklarının terör hedeflerini vurduğu anlar yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Harekattan yeni görüntü: Türk savaş uçakları terör hedeflerini yerle bir etti
MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.

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