İsveç'teki PKK'lılar sokaklara döküldü: Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar

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Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Altun'dan yetişkinlere 'Çocukların haklarını korumaları' çağrısı

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, "Çocuk haklarının korumasının biz yetişkinlerin görevi olduğunu hatırlatarak vicdanlı her yetişkini bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.