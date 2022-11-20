Gündem Suriye ve Irakın kuzeyine hava harekatı Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor
ANKARA ORTADOĞU

Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçakları, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki birçok noktada terör örgütü PKK/PYD/YPG mevzilerini bombalıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı. Harekatta Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Suriye ve Irakın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor
Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı.

Türkiye’den havalanan savaş uçakları Suriye’nin Tel Rıfat ve Ayn el-Arab ve Irak'ın kuzeyine yuvalanan PKK/YPG/PYD terör örgütüne karşı hava harekatı başlattı.

MSB: HAİN SALDIRILARIN HESABI SORULUYOR

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

HAREKATTAN İLK GÖRÜNTÜ

MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadeleriyle paylaştı.

UÇAKLAR DİYARBAKIR'DAN KALKIYOR

Öte yandan, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçaklarının kalktığı öğrenildi.

SURİYE HAVA SAHASI DA KULLANILIYOR

NTV'de yer alan habere göre; Harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı.

İlk gelen bilgilere göre, hava operasyonunda Kobani, Tel Rıfat ve Şengal bölgelerindeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Mehmetçik PKK'yı vurdu HDP İngilizce yardım istedi: Saldırılar hemen durmalı
GÜNDEM
Mehmetçik PKK'yı vurdu HDP İngilizce yardım istedi: Saldırılar hemen durmalı

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de düzenlenen 6 vatandaşımızın vefatı ve 81 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından çok sayıda uzman isim Türkiye'nin kısa süre içerisinde PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik Suriye'de operasyon düzenleyebileceğine dikkati çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.

ABD Erbil Başkonsolosluğu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyon düzenleyeceğini belirterek, 'vatandaşlarını' uyarmıştı.

ABD'den ‘beslediği’ PKK/PYD'ye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak
DÜNYA
ABD'den ‘beslediği’ PKK/PYD'ye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak
Milli Takım ikide iki yaptı

Milli Takım ikide iki yaptı

​A Milli Takımımız, Gaziantep'te ağırladığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Meteorolojiden Marmara uyarısı

Meteorolojiden 'Marmara' uyarısı

​İstanbul dahil altı ilde etkili olacak.
Suriye ve Iraka hava harekatı

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

Unutulmayacak poz

Unutulmayacak poz

​Dünya futbolunun iki efsanesi bir araya geldi.

​Katılım yüzde 99'u bulurken sınava giren öğretmenler mutlu ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.