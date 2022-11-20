Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor

Türkiye’den havalanan savaş uçakları Suriye’nin Tel Rıfat ve Ayn el-Arab ve Irak'ın kuzeyine yuvalanan PKK/YPG/PYD terör örgütüne karşı hava harekatı başlattı.
MSB: HAİN SALDIRILARIN HESABI SORULUYOR
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Hesap zamanı!
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
Hesap zamanı!
HAREKATTAN İLK GÖRÜNTÜ
MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadeleriyle paylaştı.
Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej
Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
UÇAKLAR DİYARBAKIR'DAN KALKIYOR
Öte yandan, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçaklarının kalktığı öğrenildi.
SURİYE HAVA SAHASI DA KULLANILIYOR
NTV'de yer alan habere göre; Harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı.
İlk gelen bilgilere göre, hava operasyonunda Kobani, Tel Rıfat ve Şengal bölgelerindeki terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Taksim'de düzenlenen 6 vatandaşımızın vefatı ve 81 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından çok sayıda uzman isim Türkiye'nin kısa süre içerisinde PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik Suriye'de operasyon düzenleyebileceğine dikkati çekmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.
ABD Erbil Başkonsolosluğu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyon düzenleyeceğini belirterek, 'vatandaşlarını' uyarmıştı.