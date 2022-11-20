MSB'den yeni Pençe Kılıç Harekatı açıklaması: Asos ve Kandil'deki hedefler eş zamanlı olarak imha edildi

Savaş uçaklarımız terör hedeflerini yerle bir etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

GÜNDEM Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Harekatı"nın detayları ortaya çıktı.

OYNAT 01:10 MSB paylaştı: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel video paylaşım yapıldı.



Videoda İstiklal Caddesi saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ve Yağmur'un isimlerinin, Pençe-Kılıç harekatı sırasında kullanılan bombalara yazıldığı dikkatlerden kaçmadı.



Bakanlık görüntüleri, 'Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz.' notuyla duyurdu. BiP'te paylaş

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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

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GÜNDEM MSB duyurdu: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldi.

FOTOĞRAF 11 Suriyenin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irakın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandildeki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti. Irak ve Suriyenin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Harekatının detayları ortaya çıktı. Irakın ve Suriyenin kuzeyinden Türkiyeye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldi. Akarı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına gelişinde, Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karşıladı. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkırandan harekata ilişkin brifing alan Akarın, Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatını başlatıyoruz talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı. Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irakın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHASİHAlar ile 70e yakın hava aracının görev aldığı harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi. Akıncı Taarruzi İHAnın da görev aldığı harekatta Irakın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriyenin kuzeyindeki Aynularab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Hedefler arasında ilk defa Suriyenin kuzeyindeki Aynularabın da yer alması dikkati çekti. Hedef sayısındaki dikkati çeken detayTürk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irakın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandildeki hedefleri vurdu.Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89a yükseldi.Özellikle İstiklal Caddesinde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.Öte yandan İstiklal Caddesindeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmurun isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı. 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın detayları ortaya çıktı: Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

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Akar'ı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişinde, Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karşıladı.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın, "Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi.

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70'e yakın hava aracı görev aldı

Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi.

Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı harekatta Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Hedefler arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın da yer alması dikkati çekti.

OYNAT 00:35 Hain saldırıların hesabı soruluyor: SİHA'lar terör yuvalarını yerle bir etti Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12'de 'Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!'

notuyla sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyinde harekat başlatıldığını duyurdu.





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Hedef sayısındaki dikkati çeken detay

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri vurdu.

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi.

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Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı.