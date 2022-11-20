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ANKARA

MSB duyurdu: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu. Açıklamada, harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Pençe-Kılıç Harekatında 89 hedef imha edildi
Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12'de 'Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!'
notuyla sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyinde harekat başlatıldığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor
GÜNDEM
Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında: Türkiye hesabını soruyor
DÜNYA
Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında: Türkiye hesabını soruyor

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar
FOTOĞRAF 10
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor ifadelerine yer verildi.
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TRT Haberde yer alan habere göre, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır darbe vuran hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
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YER ALTINDAKİ TERÖR İNLERİ NEB İLE İMHA EDİLİYORHarekatta kullanılan Nüfuz Edici Bombalar (NEB) teröristlerin saklandığı barınak ve sığınakları hedef alıyor. F-16 savaş uçakları, yer altındaki terör inlerini sığınak delen olarak da bilinen bu NEBlerle vuruyor.
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Türkiyede yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan NEB, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisiyle görev yapıyor.
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Ardışık Delici Harp Başlığı sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.Ankara’nın elinde nüfuz edici bomba sınıfında kullanabileceği ABD yapımı BLU-109 da bulunuyor.
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İŞARETLEME SİSTEMLERİ DE YERLİ VE MİLLİ Hava harekatlarında, işaretleme ve güdümleme konusunda da yerli sistemler kritik görevler üstleniyor.Mühimmatın güdümlenmesi konusunda kullanılan milli alternatifler arasında TEBER, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Lazer-Hassas Güdüm Kiti gibi seçenekler yer alıyor.
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Bu alanda da yine ABD yapımı Paveway lazer güdüm kiti alternatif olarak yer alıyor.TEBER, Lazer Güdüm Kiti ve Lazer-Hassas Güdüm Kiti için işaretlemede ise havada İHAlarda kullanılan CMX15D ve CATS gibi FLIR sistemleri, savaş uçaklarında kullanılan ASELPOD başta olmak üzere hedefleme podları önemli görevler üstleniyor.
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MÜHİMMAT SEYİT ONBAŞI İLE YÜKLENİYORTürkiyenin milli bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, 1,5 tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor.
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Seyit Onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor. F-4, F-5, F-16 ve F-35lere sorunsuz şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip olan Seyit Onbaşı, yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.
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Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" denildi. Öte yandan önceki harekatlarda olduğu gibi Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda da milli mühimmat ve araçlar kullanılıyor. Türk mühendis ve işçilerinin emeği bu ürünler Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Hedefler çok hassas şekilde vuruluyor, teröristleri sığındıkları mağaralar bile kurtaramıyor.


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Kızılelma testleribaşarıyla tamamladı

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Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

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