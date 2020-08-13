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Gündem İstanbulun göbeğinde kepçe dehşeti Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı
İSTANBUL

İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı

Şişli'de yol çalışması sırasında yükünü kamyona boşalttıktan sonra manevra yapan kepçe operatörü 57 yaşındaki Asiye Sarı'ya çarparak yere fırlattı. Kepçenin uç kısmın çarpması sonu yere yığılan kadının yapılan kontrollerinde sadece kalçasının kırıldığı belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Şişli'de kepçe yaşlı kadına çarptı.
Şişli'de kepçe yaşlı kadına çarptı.

İstanbul Şişli’de yol yapım çalışması sırasında kepçe operatörü, 57 yaşındaki kadına çarptı. Operatörün kepçenin uçlarıyla çarparak yere savurduğu kadının kalçası kırıldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Şişli'de kepçe yaşlı kadına çarptı.

ELİNDEKİ POŞETLER İLE YERE YIĞILDI

  • Olay, dün saat 12.40 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde semtteki bir sokakta yol yapım çalışması kapsamında hafriyat taşıyan kepçe operatörü Birkan K. (23), kepçesindeki kamyona boşaltmaya başladı. Bir süre sonra manevra yaparak sokağa girmek isteyen sürücü, o esnada elinde alışveriş poşetleri ile evine doğru giden Asiye Sarı’ya (57) çarptı. Kepçenin uçlarıyla çarpması sonucu yere savrulan kadının kalçası kırıldı. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sarı’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan Birkan K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA
Şişli'de kepçe yaşlı kadına çarptı.

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Burada kepçe manevra yaparken çarpmış ve düşürmüş. Daha sonrasında ambulansla çağırdık ve geldi. Ambulansa arkadaşların yardımıyla taşıdık. Kalçası kırılmış, onun dışında da çok ciddi bir şey yokmuş” dedi. Başka bir esnaf ise, “İçerideydik ses geldi. Kepçe giriş yaparken kadına çarpmış. Bir baktık ki kadın yerde yatıyor, durumu iyiydi. Kepçe burada yol çalışması yapıyormuş” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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