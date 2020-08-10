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İstanbul'da 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında ilk rapor

İstanbul'daki 5 kişinini hayatını kaybettiği otobüs kazasında ilk rapor: Köprünün yanındaki yükseltiye çıkmak istedi

İstanbul'da 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında ilk inceleme raporunda otobüs sürücüsü kusurlu bulundu. Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü üst geçidin duvarına çarpmıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü üst geçidin duvarına çarpmıştı.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde dün sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri ilk raporu tamamladı.

  • Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan D.'nin kusurlu olduğu tespit edildiği belirtildi. Raporda şoför Doğan D.'nin 2918 nolu Karayolları Kanunun “Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri” düzenleyen 84’ncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı
GÜNDEM
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı

Doğrultu değiştirme manevrasını yanlış yaptı

Rapora göre, Karabük’ten yola yola çıkan araç, Bolu'da sürücü değiştirdi. İkinci şoför de Gebze'de otobüsten ayrıldı. Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşti. Raporda otobüs şoförü Doğan D.’nin, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi.

Otobüs kazasından yaralı kurtulan vatandaş o anları anlattı: Şoför uyumuş. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım
OYNAT 00:23
Otobüs kazasından yaralı kurtulan vatandaş o anları anlattı: Şoför uyumuş. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, 'Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum' dedi.


  • Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.
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