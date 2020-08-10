İstanbul'daki 5 kişinini hayatını kaybettiği otobüs kazasında ilk rapor: Köprünün yanındaki yükseltiye çıkmak istedi

Dünya

Seçimler ile sokakları karışan Belarus: Ufukta 'Rus işgali' mi görünüyor?

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko dün yapılan seçimlerin ardından tekrar başkanlığa seçilirken muhalifler sonuçlara şaibe karıştığını iddia etti. Birçok muhalif siyasetçinin katılmasının engellendiği seçimlerde Lukaşenko ülkede pek de tanınmayan bir aday ile yarıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Belarus'ta çıkan olayların uzun bir süre daha devam etmesi beklenirken, benzer bir hikaye 2014 yılında Ukrayna’da gerçekleşmiş ve sonunda Rusya, Karadeniz’in en stratejik bölgesi Kırım’ı işgal etmişti. Avrupa’nın en stratejik bölgesi Kaliningrad’ın Rusya tarafından tamamen kontrolünün yolu ise Belarus’un 'işgalinden' geçiyor.