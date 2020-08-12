Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Denizlide feci kaza Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
DENİZLİ

Denizli haberleri: Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti

Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Denizli'de feci bir trafik kazası yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi. O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, “Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. ‘Neden yardım etmiyorsunuz’ dedim. Onlarda, “Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz” dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti” dedi.

Haber Merkezi İHA
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Özdemir 20 ABJ 311 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş araziye düştü. Bu arada otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı.

Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
Title
Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Özdemir 20 ABJ 311 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş araziye düştü.
Title
Bu arada otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Özdemir olay yerinde feci şekilde can verdi.
Title
Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çevrede araştırma yapması sonucu sürücünün tek olduğu öğrenildi.
Title
“Adam içinde bağırıyordu” <br> <br> O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, “Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. ‘Neden yardım etmiyorsunuz’ dedim. Onlarda, “Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz” dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti” dedi.
Title
Görgü tanığı ağladı <br> <br> Aracın kaza yaptığını ve yandığını gören ve yardıma koşan bir görgü tanığı alevler sebebiyle yanaşamadı. Otomobil içinde yanarak can veren sürücüye yardım edemeyen ve o anları kayda alan bir görgü tanığının ağlaması ise yürekleri dağladı. Görüntüde ‘Adam yanıyor’ diye ağlamaları kayıtlara yansıması yürekleri sızlattı.
Title
Öte yandan, olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi ve incelemelerde bulunmasının ardından Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.
Title
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti
Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi.
  • Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Özdemir olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çevrede araştırma yapması sonucu sürücünün tek olduğu öğrenildi.

Kaza'da hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar: Polis vatandaşları güçlülükle dağıtabildi
GÜNDEM
Kaza'da hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar: Polis vatandaşları güçlülükle dağıtabildi

“Adam içinde bağırıyordu”

O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, “Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. ‘Neden yardım etmiyorsunuz’ dedim. Onlarda, “Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz” dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti” dedi.

İHA
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi.

Görgü tanığı ağladı

  • Aracın kaza yaptığını ve yandığını gören ve yardıma koşan bir görgü tanığı alevler sebebiyle yanaşamadı. Otomobil içinde yanarak can veren sürücüye yardım edemeyen ve o anları kayda alan bir görgü tanığının ağlaması ise yürekleri dağladı. Görüntüde ‘Adam yanıyor’ diye ağlamaları kayıtlara yansıması yürekleri sızlattı.

Öte yandan, olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi ve incelemelerde bulunmasının ardından Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 metreden alt yola uçan otomobilden hiçbir yara almadan çıktı
GÜNDEM
12 metreden alt yola uçan otomobilden hiçbir yara almadan çıktı

Şoför uyudu facia geldi: 5 ölü, 25 yaralı
GÜNDEM
Şoför uyudu facia geldi: 5 ölü, 25 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: Bir kişi hayatını kaybetti 25 kişi yaralandı
GÜNDEM
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: Bir kişi hayatını kaybetti 25 kişi yaralandı

Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
GÜNDEM
Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Amasya'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
OYNAT 00:19
Amasya'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan ölümlü kazanın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sanayi kavşağında 8 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs kazasından yaralı kurtulan vatandaş o anları anlattı: Şoför uyumuş. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım
OYNAT 00:23
Otobüs kazasından yaralı kurtulan vatandaş o anları anlattı: Şoför uyumuş. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, 'Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum' dedi.

İstanbul’da yaşanan feci kazalar kamerada
OYNAT 00:59
İstanbul’da yaşanan feci kazalar kamerada
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu otomobil ve motosiklet sürücülerinin yaralandığı çok sayıda kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler arasındaki bir kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın kaldırımda yürüyen kişiyi teğet geçtiği anlar kameralara yansırken bir başka kazada ise otomobile çarpan motosikletlinin havya fırladığı görülüyor.


Abone Ol Google News
Miras cinayeti!

Miras cinayeti!

Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü.
Sürücü yanarak can verdi

Sürücü yanarak can verdi

Denizli'de ​otomobil takla attı, sürücü içinde bağırıyordu...
Çatışma dahilher şeye hazırız

Çatışma dahil
her şeye hazırız

Türk donanması tacizlere karşı 24 saat korumada.
PKK buradan çıksın

PKK buradan çıksın

​Deyrizor'da aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.
ABD'den 1,5<br>milyar dolarlık imza

ABD'den 1,5
milyar dolarlık imza

Yüz milyon dozluk aşı için Moderna ile anlaştı.
Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj.

Aşıyı bulduk<br>kızımda denedik

Aşıyı bulduk
kızımda denedik

​Putin dünyaya müjdeli haberi verdi.

Defalarca<br>taciz ettiler

Defalarca
taciz ettiler

​HDP'de skandalların arkası kesilmiyor.
İnsan deneyleri<br>ekimde başlıyor

İnsan deneyleri
ekimde başlıyor

​Yerli aşı için tarih belli oldu.
Virüsü 3 dakikada imha ediyor

Virüsü 3 dakikada imha ediyor

​Üstelik ithalinden üç kat daha ucuz.
Trump'tan<br>Biden çıkışı

Trump'tan
Biden çıkışı

Seçimleri o kazanırsa ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak.
'Kanını yerde bırakmadık'

'Kanını yerde bırakmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı.
Akdeniz'de sular ısınıyor

Akdeniz'de sular ısınıyor

​Yunanistan'ın umudu Türkiye'nin ateş açması.
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.
CHP'nin çöp siyaseti

CHP'nin çöp siyaseti

​AK Parti standının önüne çöp kamyonu çektiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.