Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Özdemir 20 ABJ 311 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş araziye düştü. Bu arada otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı.

FOTOĞRAF 9 Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Özdemir 20 ABJ 311 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş araziye düştü. Bu arada otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Özdemir olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çevrede araştırma yapması sonucu sürücünün tek olduğu öğrenildi. “Adam içinde bağırıyordu” <br> <br> O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, “Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. ‘Neden yardım etmiyorsunuz’ dedim. Onlarda, “Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz” dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti” dedi. Görgü tanığı ağladı <br> <br> Aracın kaza yaptığını ve yandığını gören ve yardıma koşan bir görgü tanığı alevler sebebiyle yanaşamadı. Otomobil içinde yanarak can veren sürücüye yardım edemeyen ve o anları kayda alan bir görgü tanığının ağlaması ise yürekleri dağladı. Görüntüde ‘Adam yanıyor’ diye ağlamaları kayıtlara yansıması yürekleri sızlattı. Öte yandan, olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi ve incelemelerde bulunmasının ardından Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü yanarak hayatını kaybetti Denizli'de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi.

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Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Özdemir olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çevrede araştırma yapması sonucu sürücünün tek olduğu öğrenildi.

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“Adam içinde bağırıyordu”

O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, “Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. ‘Neden yardım etmiyorsunuz’ dedim. Onlarda, “Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz” dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti” dedi.

İHA Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi.

Görgü tanığı ağladı

Aracın kaza yaptığını ve yandığını gören ve yardıma koşan bir görgü tanığı alevler sebebiyle yanaşamadı. Otomobil içinde yanarak can veren sürücüye yardım edemeyen ve o anları kayda alan bir görgü tanığının ağlaması ise yürekleri dağladı. Görüntüde ‘Adam yanıyor’ diye ağlamaları kayıtlara yansıması yürekleri sızlattı.

Öte yandan, olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi ve incelemelerde bulunmasının ardından Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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OYNAT 00:19 Amasya'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan ölümlü kazanın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sanayi kavşağında 8 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:23 Otobüs kazasından yaralı kurtulan vatandaş o anları anlattı: Şoför uyumuş. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.



Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, 'Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum' dedi.

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