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Gündem 12 metreden alt yola uçan otomobilden hiçbir yara almadan çıktı
ADANA

12 metreden alt yola uçan otomobilden hiçbir yara almadan çıktı

Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 12 metrelik yüksekten uçarak alt yola çakıldı. Büyük hasarın oluştuğu otomobilden sürücü araçtan burnu dahi kanamadan çıktı.

Haber Merkezi DHA
Takla atarak alt yola çakılan araç...
Takla atarak alt yola çakılan araç...

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 12 metrelik yükseklikten alt yola düşüp, ters döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA
Takla atarak alt yola çakılan araç...

ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI

  • Kaza, öğle saatlerinde Feke- Kozan yolundaki Düzağaç Mahallesi'ne bağlı Ağdeğirmen mevkinde meydana geldi. Tufanbeyli'den Kozan yönüne giden İlker Yıldırım yönetimindeki 06 MVD 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 12 metrelik yükseklikten alt yola uçtu. Ters dönen otomobildeki sürücü Yıldırım, yara almadan kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı.

DHA
Takla atarak alt yola çakılan araç...

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekipleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kontrol amaçlı Yıldırım'ı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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