Kılıçdaroğlu'na “İBB yardımlarda bizi ayırıyor” sitemi: Vatandaşın isyanını montajla atmışlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce İstanbul Çekmeköy’deki Nişantepe Mahallesi’ni ziyaret etti. Bu anları da resmi Twitter hesabından “Bir ülkede yolsuzluk olunca, neler oluyor görsünler istiyorum. Çalınan her kuruş, bu insanlarımızın çocuklarının rızkıdır...” diyerek paylaştı.

MONTAJDA ATTILAR

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinin, bu görüntülerde mahallelinin “yardımlarda bizi ayırıyorsunuz” diyerek İBB'ye isyan ettiği anları montajda attığı ortaya çıktı.

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AYRIMCILIK YAPIYORLAR

Görüntülerde Kılıçdaroğlu’nun etrafını saran kadınlardan birinin “Çekmeköy Belediyesi’nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz” diyerek İBB’nin yardımlarda kendilerine ayrımcılık yaptığını söylediği görülüyor.

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HİÇBİR ŞEY GÖREMİYORUZ



Bir diğer mahalle sakini, "Vermiyorlar, ayırıveriyorlar” derken, başka bir kadın da, “Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor” diyor.

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KONUŞMANIN BİTMESİNİ

BİLE BEKLEMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı bunun üzerine de CHP Genel Başkanı’nın kadınların yanından ayrıldığı görülüyor.

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