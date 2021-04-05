Gündem 3 ittifak aba altından sopa Kılıçdaroğlu ve Akşenere resti çekti
POLİTİKA

​3. ittifak aba altından sopa: Kılıçdaroğlu ve Akşener'e resti çekti

3. ittifak aba altından sopa: Kılıçdaroğlu ve Akşener'e resti çekti

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3’üncü ittifak çıkışı tartışmalara neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Demirtaş’ın CHP ve İYİ Parti’ye parmak salladığını söyledi. Turan, “Cezaevindeki Demirtaş 3. ittifak sözleriyle aba altından sopa gösteriyor” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​3. ittifak aba altından sopa: Kılıçdaroğlu ve Akşenere resti çekti
Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3’üncü ittifak çıkışı ile CHP ve İYİ Parti liderlerine aba altından sopa gösterdiğini söyledi. Yeni Şafak’a Demirtaş’ın sözleri ile başlayan 3’üncü ittifak tartışmalarını değerlendiren Turan, “3. ittifak söylemleri bizim gündemimiz değil. 3. İttifak söylemleri ‘proje ittifakı’ olduklarını söyleyenlerin gündemidir” dedi.

MİLLİYETÇİLİK UYARISI

Turan, “Cezaevindeki Demirtaş 3. ittifak sözleriyle, adeta ‘Siz bu milliyetçiliğe fazla takılırsanız biz de yolumuza bakarız’ diyor. Bu sözlerle Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Sayın Akşener’e aba altından sopa göstermiş, rest çekmiştir. Milliyetçilik çizgisinin revize edilmesini istemiştir” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

İTTİFAK TAŞMAK ÜZERE

HDP’nin milli meselelerde, Gazi Meclis’teki ortak bildirilerde hiçbir şekilde yer almadığını belirten Turan, “Bu durum Millet İttifakı’na oy veren milliyetçi, vatanını, bayrağını seven seçmeni rahatsız etmektedir. Taban tabana zıt bir ittifakın kolayca dağılabileceği, kırılgan bir yapıda olacağı kaçınılmaz değil mi? Demirtaş’ın bu sözleriyle artık Millet İttifakı açısından bardağın taşmak üzere olduğu aşikar” dedi.

Bülent Turan
Bülent Turan

VATANINI SEVENE KAPI AÇIK

Vatanını seven, bayrağını seven, millet iradesini ve millete hizmeti esas alan partilere kapılarının açık olduğunu söyleyen Turan, “Cumhur İttifakı, sarsılmaz bir kaledir. İster 3. ittifakı, ister 4. ittifakı denesinler; hakem milletimizdir” şeklinde konuştu.

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