İzmir'li esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hizmet verilmiyor rica ediyoruz belediyelerimiz güzel çalışsın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'i ziyaretinde bir esnafın "Hizmet alamıyoruz" tepkisiyle karşılaştı. Buca Hal'inde Kılıçdaroğlu'nu durduran esnaf, "Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" sözleriyle veryansın etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, ziyarette esnaf ile bir süre sohbet etti. Bu esnada bir bir esnaf, Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek tepki gösterdi.
"Bu sorun 20 senelik birikim"
Yolların bozukluğundan şikayet eden esnaf, Kılıçdaroğlu'na "Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun hal ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.