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İZMİR

İzmir'li esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hizmet verilmiyor rica ediyoruz belediyelerimiz güzel çalışsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'i ziyaretinde bir esnafın "Hizmet alamıyoruz" tepkisiyle karşılaştı. Buca Hal'inde Kılıçdaroğlu'nu durduran esnaf, "Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" sözleriyle veryansın etti.

Haber Merkezi AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni gezdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni gezdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, ziyarette esnaf ile bir süre sohbet etti. Bu esnada bir bir esnaf, Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek tepki gösterdi.

"Bu sorun 20 senelik birikim"

Yolların bozukluğundan şikayet eden esnaf, Kılıçdaroğlu'na "Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.

İzmir'li esnaftan Kılıçdaroğlu'na: Hizmet verilmiyor sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın​
OYNAT 00:59
İzmir'li esnaftan Kılıçdaroğlu'na: Hizmet verilmiyor sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'i ziyaretinde bir esnafın 'Hizmet alamıyoruz' tepkisiyle karşılaştı. Sohbet sırasında bir esnaf, 'Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın' diyerek Kılıçdaroğlu'na veryansın etti.

Kılıçdaroğlu'nun hal ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
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İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.

O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.
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