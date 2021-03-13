İzmirliler CHP'li vekilleri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Bizi dinlemeye davet ediyoruz
Vatandaşlar, İzmir'in Karşıyaka ilçesine çeşitli temaslarda bulunmak için giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li vekilleri şikayet etti. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankartlı ve tezahüratlı eylem yapan vatandaşlar, "CHP’li olan milletvekillerini halkı dinlemeye davet ediyoruz, oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik siz gelin utansınlar" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen temel atma törenine katıldı. Söz konusu toplantıya İzmirli vatandaşların tepkileri damga vurdu.
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankartlı ve tezahüratlı tepkide bulunan vatandaşlar, CHP'li vekilleri şikayet etti.
"CHP'li vekilleri halkı dinlemeye davet ediyoruz"
Tören alanında pankart açan İzmirliler, "CHP’li olan milletvekillerini halkı dinlemeye davet ediyoruz", "Hakkımız olanı geri istiyoruz", "Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik siz gelin utansınlar" diyerek tepki gösterdi.