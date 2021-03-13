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POLİTİKA

İzmirliler CHP'li vekilleri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti: Bizi dinlemeye davet ediyoruz

Vatandaşlar, İzmir'in Karşıyaka ilçesine çeşitli temaslarda bulunmak için giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li vekilleri şikayet etti. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankartlı ve tezahüratlı eylem yapan vatandaşlar, "CHP’li olan milletvekillerini halkı dinlemeye davet ediyoruz, oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik siz gelin utansınlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İzmirliler CHP'li vekilleri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti.
İzmirliler CHP'li vekilleri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen temel atma törenine katıldı. Söz konusu toplantıya İzmirli vatandaşların tepkileri damga vurdu.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankartlı ve tezahüratlı tepkide bulunan vatandaşlar, CHP'li vekilleri şikayet etti.

"CHP'li vekilleri halkı dinlemeye davet ediyoruz"

Tören alanında pankart açan İzmirliler, "CHP’li olan milletvekillerini halkı dinlemeye davet ediyoruz", "Hakkımız olanı geri istiyoruz", "Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik siz gelin utansınlar" diyerek tepki gösterdi.

İHA

İzmir'li esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hizmet verilmiyor rica ediyoruz belediyelerimiz güzel çalışsın
GÜNDEM
İzmir'li esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hizmet verilmiyor rica ediyoruz belediyelerimiz güzel çalışsın

İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
OYNAT 03:00
İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.

O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.
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