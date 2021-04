KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TVNET'e konuştu: Garantörlük hakları Türkiye’nindir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET canlı yayınının konuğu oldu. Video konferans yöntemiyle önemli açıklamalarda bulunan Tarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk konseyi liderler zirvesinde kullandığı “Güç birliği yağarak Kıbrıs Türklerine hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum” sözleriyle ilgili minnettar olduklarını belirterek, “Bu açıklamayı önemsiyoruz çünkü sayın Erdoğan’ın her ortamda olduğu gibi Kıbrıs Türklerine destek vermesi, Kıbrıs Türk halkının haklı davasındaki şu an içinde bulunduğumuz durum ve uygulanan ambargolar hem medeniyete aykırı hem de insanlığa aykırıdır. Her Türklü dünya değerlerine aykırıdır. O bakımdan Türklük dünyasında bizim soydaşlarına karşı yapılan bu değerli toplantıda bunun ifade edilmesi bizi memnun etmiştir. Sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu toplantı vesilesiyle yapılacak çalışmalara bizim de davet almamız bizi memnun etti. KKTC tanınmamış olabilir ama bizim ülkemizde 100’den fazla ülkeden öğrenci bulunuyor. Turizme baktığımızda dünyanın her yerinden turist geliyor. Son 20 yılda çok yol katedildi, çok şey başardık. Türkiye’nin de desteğiyle KKTC pandemi öncesine kadar çok iyi durumdaydık.

Biz dünyaya açılmaya dünyayla kucaklaşmaya hazırız. Bu altyapımız mevcut. Dünyaya adımızı duyuracağız. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir toplantıda biz orda yokken bizi hatırlayarak böyle önemli fikirlerini ifade etmesi ve bu mesajların bütün dünyaya paylaşılması çok önemlidir. Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"TSK adadaki güvencemizdir"

Kıbrıs davasında bu cümlelerin sarf edilmesinin devamında başka adımların da habercisi olduğunun hatırlatılması üzerine yeni adımların neler olacağını dile getiren Tatar şöyle devam etti: “Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Ciddi haksızlıklar var. Her geçen gün lehimize gelişmeler oluyor. Çünkü Avrupa ülkelerinden gelenler Kıbrıs gerçeğini bilmiyor. Nasıl bir geçmişimiz olduğunu, iki halk arasındaki ilişki biçimini, Rumlar ve Türkler arasında farklılığı bilmiyorlar. Onlara göre doğal olarak ortaklığın kurulabileceği ve hep birlikte geleceğe yelken açabileceğimiz düşünülüyor. Ben meseleyi enine boyuna anlattığımda belki onay vermiyorlar ama onlar da kabul ediyor ki artık yan yana yaşayan iki devletten başka çare yok. Çünkü zaten 1960’lardan beri yan yana yaşayan iki devlet vardı. Bu devlet kolay kolay bu aşamaya gelmedi. Egemenlik haklarıyla yaptığı seçimlerle, mülkiyet düzenlemeleriyle icraatlarıyla gerçekten kökleşmiştir. Siz bu kökü başka yere taşıma gibi bir yönteme başvurursanız o iş çatışmaya girer. İngiltere Amerika neden bizi yama yapmaya çalışıyor, bu ısrar niye? Biz Rumlar tarafından yönetilmek istemiyoruz, bunu kabul etmeyiz.

Bizim ilişkilerimiz Türkiye Cumhuriyeti’yledir. Türkiye bizim anavatanımızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu adadaki barışın yegane teminatıdır, güvencesidir. Dolayısıyla düzenin bu şekilde devam etmesi mevcut garantörlük hakları Türkiye’nindir. Bunu sorgulamak kimseye düşmez. Tabi ki değerlendirmeyi Türkiye yapacak, TBMM yapacak.”

"Rumlar adanın yönetimini ne de zenginliklerini Türklerle paylaşmak istemedi"

Annan Planı’nın Crans Montana’da federasyon modelinin çöktüğünü belirten Tatar, “Kıbrıs Türk tarafı yeni bir yola girdi. Çünkü geçmişe baktığımızda gayri fikirler listesi var. Rumlar siyasi eşitlik temelinde Türklerle hiçbir zaman anlaşmaya razı olmadı. Rumlar adanın yönetimini ne de zenginliklerini Türklerle paylaşmak istemedi. Ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri, Mavi Vatan, yapılan yatırımlar ve fedakarlıklardan sonra taviz verilmesi mümkün değildir. Kıbrıs Türkleri de buna asla onay vermez. Türkiye’nin kararlılığı bize güç vermiştir." dedi.

"EOKA ruhuyla hareket ediyorlar"





Kıbrıs Rum Kesiminin AB’ye alınmasının ardından NATO’ya da dahil edilmesinin gündemde olması hakkında da konuşan Tatar, “Türkiye’ye rağmen Rum tarafının NATO’ya alınması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tehdit içeren bir yaklaşım olur. Bütün mesele Kıbrıs'ın Türki’den kopartılmak istenmesidir. Rumlar Türleri kendi hükümdarlığına almak istiyor. Rum tarafı her zaman terör örgütü EOKA ruhuyla hareket etmiştir. Rumların hayali gerçek olmayacak AB’nin de oluşturacağı güvenlik mekanizmasına güvenmiyoruz” dedi.

