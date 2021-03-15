Türkiye'den Yunanistan İsrail ve AB'ye nota

Ekonomi

Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi. Bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14'üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13'üncülüğe yükseldik. ABD'den yapılan ithalat 2016-2020 döneminde, 2011-2015'e göre yüzde 81 azaldı. Türkiye bu dönemde ABD'den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi.