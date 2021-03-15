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ANKARA

Türkiye'den Yunanistan İsrail ve AB'ye nota

Türkiye; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören ve kıta sahanlığından geçen Avrupa Birliği destekli proje için üç ülkeye nota verdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli EuroAsia Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021’de bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Bahse konu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığından geçtiği öğrenildi.

Türkiye'den üç ülkeye nota

İzninin alınmaması nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail’in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonu’na nota verdi.

Uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye’nin izninin aranması, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekiyor.

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