Dünya AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama
AVRUPA

AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve bölgesel konuların değerlendirildiği, ayrıca AB liderlerinin olası Türkiye ziyaretlerinin ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans aracılığıyla aracılığıyla görüştü.


Görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz’deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

  • Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

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