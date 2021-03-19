AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans aracılığıyla aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz’deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

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Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüştü