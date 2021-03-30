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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyevi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabulü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul etti.

Görüşme kasına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

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