Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul etti.
Görüşme kasına kapalı şekilde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul etti.
Görüşme kasına kapalı şekilde gerçekleştirildi.
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