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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nden katılıyor.

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