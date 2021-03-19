Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nden katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nden katılıyor.
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