S-400 sevkiyatında yeni uçaklar Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu ve 11'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/TKSIZQL2Y8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019

11. UÇAK DA İNİŞ YAPTI

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/F7TV58Pd37 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019

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