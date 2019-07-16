S-400 sevkiyatında yeni uçaklar Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu ve 11'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
- Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/TKSIZQL2Y8
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/TKSIZQL2Y8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019
11. UÇAK DA İNİŞ YAPTI
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/F7TV58Pd37
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/F7TV58Pd37— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019