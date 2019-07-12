S-400'lerin sevkiyatı başladı: İlk parçalar Ankara'da S-400'lerin sevkiyatı başladı: İlk parçalar Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı, uzun süredir gündemi meşgul eden S-400 hava savunma füzeleri ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı" ifadeleri ile sevkıyatı duyurdu. Öte yandan S-400 parçalarını taşıyan iki uçak daha Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2019, 12:39 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019, 16:13 Yeni Şafak