S-400'lerde 7. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
- Sevkiyatın üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında yedinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde inen beşinci kargo uçağının ardından altıncı ve yedinci uçakların da gün içerisinde beklendiğini bildirmişti.
Uçak içerisinde getirilen malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.
- Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü günü de toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne ineceğini duyurdu. Gelecek üç uçağın ikisi Ankara’ya iniş yaptı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/VXIIrOvUZH
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/VXIIrOvUZH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019