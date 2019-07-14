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ANKARA

S-400'lerde 7. uçak Mürted'e indi

S-400'lerde 7. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. bugün için planlanan 3 uçak da inmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 sevkiyatında görev alan uçaklar Akıncı Üssü'ne iniyor. Fotoğraf: Arşiv.
S-400 sevkiyatında görev alan uçaklar Akıncı Üssü'ne iniyor. Fotoğraf: Arşiv.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

  • Sevkiyatın üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında yedinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde inen beşinci kargo uçağının ardından altıncı ve yedinci uçakların da gün içerisinde beklendiğini bildirmişti.

Mürted Üssü'ne inen Rus uçakları.

Uçak içerisinde getirilen malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

  • Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü günü de toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne ineceğini duyurdu. Gelecek üç uçağın ikisi Ankara’ya iniş yaptı.

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