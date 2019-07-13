S-400 teslimatında 2. gün: Rus uçağı Mürted'e indi

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine ilişkin ikinci partideki ilk uçak, Ankara Mürted Askeri Havaalanı'na indi.

4. UÇAK İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/eBAmo5wTaP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Temmuz 2019

SEVKİYAT DÜN BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk parçaları dün Ankara’ya getirildi. Sisteme ait parçaları, Rusya’ya ait nakliye uçakları ikisi sabah üçüncüsü de öğle saatlerinde olmak üzere Hürriyet’in daha önce duyurduğu gibi Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Üssü’ne indirdi.

Türkiye’nin aldığı 120 füze ise denizyoluyla getirilecek.

FÜZE DIŞINDA ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GELDİ

Dün sabah saatlerinde önce Antanov 124-100 ardından da İlyuşin 76 tipi uçaklar, öğlen saat 12.35’te de ikinci Antonov 124-100 Mürted’e teker koydu. İkinci Antonov teker koyduktan tam bir saat sonra, saat 13.30’da uçağın ön burun hangar kapağı açılarak, sistemin üstü branda beziyle kaplı taşıyıcı kamyonları sistem parçalarını Mürted’de altyapısı hazırlanmış hangarlara götürdü.

REKLAM

Taşıyıcıların rampa olarak kullanılan kamyonlar, branda beziyle kaplı olanların da içi boş füze fırlatma tüpleri olduğu öğrenildi. Sistemin komuta kontrol merkezinin önemli bazı parçaları ile diğer değişik araçların da sabah saatlerinde geldiği belirtildi. Sistemin füzelerinin ise daha sonra getirileceği belirtiliyor. Kulislerde Türkiye’nin en az 120 füze aldığı konuşuluyor. Füzelerin deniz yoluyla getirilme ihtimalinin de bulunduğu ileri sürülüyor. Uçakların inişi sırasında jandarma ve diğer güvenlik birimleri Mürted çevresinde çok yoğun güvenlik önlemi aldı.





GÜNDEM Ve S-400 Türkiye'de

GÜNDEM Hulusi Akar: Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek

GÜNDEM S-400 parçaları böyle teslim alındı

DÜNYA Rusya'dan ilk S-400 açıklaması: Üç parti şeklinde yapılacak

DÜNYA Dünya basını S-400'lerin teslimatını böyle duyurdu: Türkiye ABD'ye meydan okudu

GÜNDEM S-400'lerin sevkiyatı başladı: İlk parçalar Ankara'da

DÜNYA Türkiye neden S-400 aldı? İşte dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden S-400'ün teknik özellikleri