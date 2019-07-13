Gündem S-400 teslimatında 2 gün Rus uçağı Mürtede indi
ANKARA

S-400 teslimatında 2. gün: Rus uçağı Mürted'e indi

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir uçak daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 füzelerinin parçalarını taşıyan Rus uçağı
S-400 füzelerinin parçalarını taşıyan Rus uçağı

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine ilişkin ikinci partideki ilk uçak, Ankara Mürted Askeri Havaalanı'na indi.

4. UÇAK İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

SEVKİYAT DÜN BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk parçaları dün Ankara’ya getirildi. Sisteme ait parçaları, Rusya’ya ait nakliye uçakları ikisi sabah üçüncüsü de öğle saatlerinde olmak üzere Hürriyet’in daha önce duyurduğu gibi Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Üssü’ne indirdi.

Türkiye’nin aldığı 120 füze ise denizyoluyla getirilecek.

FÜZE DIŞINDA ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GELDİ

Dün sabah saatlerinde önce Antanov 124-100 ardından da İlyuşin 76 tipi uçaklar, öğlen saat 12.35’te de ikinci Antonov 124-100 Mürted’e teker koydu. İkinci Antonov teker koyduktan tam bir saat sonra, saat 13.30’da uçağın ön burun hangar kapağı açılarak, sistemin üstü branda beziyle kaplı taşıyıcı kamyonları sistem parçalarını Mürted’de altyapısı hazırlanmış hangarlara götürdü.

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Taşıyıcıların rampa olarak kullanılan kamyonlar, branda beziyle kaplı olanların da içi boş füze fırlatma tüpleri olduğu öğrenildi. Sistemin komuta kontrol merkezinin önemli bazı parçaları ile diğer değişik araçların da sabah saatlerinde geldiği belirtildi. Sistemin füzelerinin ise daha sonra getirileceği belirtiliyor. Kulislerde Türkiye’nin en az 120 füze aldığı konuşuluyor. Füzelerin deniz yoluyla getirilme ihtimalinin de bulunduğu ileri sürülüyor. Uçakların inişi sırasında jandarma ve diğer güvenlik birimleri Mürted çevresinde çok yoğun güvenlik önlemi aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 sevkiyatının videosunu yayınladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 sevkiyatının videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin, Mürted Hava Meydanı'na indirilmesine ilişkin video paylaştı.

S-400 teslimatına ait en net görüntüler
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S-400 teslimatına ait en net görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Rusya'dan Ankara'ya getirilen S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının teslimatının görüntülerini paylaştı.

S-400'ün parçaları uçaktan indirilmeye başlandı
OYNAT 00:53
S-400'ün parçaları uçaktan indirilmeye başlandı
S-400 hava savunma füzeleri'nin ilk parçaları Ankara'ya geldi. Gelen parçaların uçaktan idirilme işlemleri başladı.

S-400'lerin ilk parçaları Mürted Üssü'ne böyle getirildi
OYNAT 00:29
S-400'lerin ilk parçaları Mürted Üssü'ne böyle getirildi
Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ilk parçaları Ankara'ya geldi. İşte ilk görüntüler.


Ve S-400 Türkiye'de
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Ve S-400 Türkiye'de

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