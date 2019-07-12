Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 füzelerinin teslimatı hakkında son dakika açıklaması Çavuşoğlu: S-400 teslimatında herhangi bir sıkıntı yok Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 teslimatıyla ilgili, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2019, 11:47 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019, 12:47 AA