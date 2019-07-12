Gündem Hulusi Akar Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek
POLİTİKA

Bakan Akar'dan son dakika S-400 açıklaması: Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek

Hulusi Akar: Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sisteminin teslimat sürecinin başlamasına ilişkin, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" dedi. Ayrıca Akar, "Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

  • "Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek.
  • Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir."

Patriot tedariki

Bugün başka bir uçağın gelip gelmeyeceği sorulan Akar, "Hayır. Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek.” yanıtını verdi.

Akar şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler."

S-400'lerin sevkiyatı başladı: İlk parçalar Ankara'da
GÜNDEM
S-400'lerin sevkiyatı başladı: İlk parçalar Ankara'da

​S-400 parçaları böyle teslim alındı
FOTOĞRAF 6
Title
Title
Title
Title
Title
Title
​S-400 parçaları böyle teslim alındı
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Rusya'dan Ankara'ya getirilen S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının teslimatının görüntülerini paylaştı.

S-400 teslimatına ait en net görüntüler
OYNAT 01,59
S-400 teslimatına ait en net görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Rusya'dan Ankara'ya getirilen S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının teslimatının görüntülerini paylaştı.


S-400ler tercih değil zorunluluk

S-400'ler tercih değil zorunluluk

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile telefonda görüştü.
Trumpa İran onayı

Trump'a İran onayı

Yasal düzenleme, 170'e karşı 251 oyla kabul edildi.
ABDden Ankara ziyareti

ABD'den Ankara ziyareti

Büyükelçi Satterfield, Bakan Yardımcısı Önal'ı ziyaret etti.
Süreç devam edecek

Süreç devam edecek

​Bakan Akar'dan S-400 ve patriot açıklaması.
Böyle teslim alındı

Böyle teslim alındı

Bakanlık teslimatın yeni görüntülerini paylaştı.
"Erdoğan asla vazgeçmedi"

"Erdoğan asla vazgeçmedi"

Dünya basını, S-400'lerin teslimatını son dakika olarak duyurdu.
S-400'ler Ankara'da

S-400'ler Ankara'da

Türkiye kararlığından taviz vermedi, ilk teslimat yapıldı
Dünyanın<br> 'en iyi'lerinden!

Dünyanın
'en iyi'lerinden!

Türkiye S-400'leri teslim almaya başladı. İşte 10 soruda yeni hava savunma sistemimiz...

Yılın transferi

Yılın transferi

Griezmann'dan 120 milyon euroluk imza.
6 terörist daha etkisizleştirildi

6 terörist daha etkisizleştirildi

​Pençe ile PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.
Gelmeye<br>devam edecek

Gelmeye
devam edecek

Teslimatı başlayan S-400'ler için hükümetten ilk açıklama.
İddianame<br> kabul edildi

İddianame
kabul edildi

Pendik'teki magandalar hakkında yeni gelişme.
Geceliği 110 bin TL

Geceliği 110 bin TL

​Dünya liderleri ve birçok ünlü isim kaldı.
ABD'deki FETÖ Şebekesi:<br>Hakan Şükür

ABD'deki FETÖ Şebekesi:
Hakan Şükür

ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.
4 yıl sonra yeniden

4 yıl sonra yeniden

Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi.
Çarklar dönüyor

Çarklar dönüyor

​Sanayi üretimi mayıs ayında yükselişe geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.