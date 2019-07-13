Ve S-400 Türkiye'de

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ilk grup malzemeleri dün Ankara’daki Mürted (Akıncı) Üssü’ne getirildi. Rusya, dün sabahın erken saatlerinde ilk teslimatı 120 ton yük taşıma kapasitesindeki Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Antonov-124 askeri nakliye uçağıyla yaptı. Malzemesini bırakan Antonov-124, ‘RFF9916’ radar koduyla dün sabah saat 10.00 sıralarında Mürted’den ayrıldı. Ardından ilk grup sevkiyat içerisinde yer alan, sistemin taşıyıcı araçları ve bazı kurulum parçaları 2 uçakla daha Mürted’e indirildi. Sistem, taşıyıcı araçlar, radar, komuta kontrol ve füze sistemlerinden oluşuyor. S-400 rampalarından ateşlenecek 120’yi aşkın füze ise deniz yoluyla getirilecek. Türkiye-NATO hattında büyük gerilime neden olan kritik intikal önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak.

ÇOK YAKINDA HAZIR

S-400 teslimatına ilişkin ilk duyuruyu dün sabah Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı. Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Rusya ile tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı anımsatan MSB, “Sözleşme kapsamında S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” açıklaması yayınladı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ise teslimatın önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirerek, “Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır” şeklinde bilgi verdi.

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3 AŞAMALI İLK SEVKİYAT

2 adet Antonov 124, 1 adet de Ilyuşin II-76 tipi olmak üzere 3 adet kargo uçağıyla başlayan teslimat, 2 parti sistemin daha getirilmesiyle birlikte tamamlanacak. Sevkiyat önümüzdeki günlerde devam edecek. Sistemin kurulumu için gerekli ekipman, yer altı ve yer üstü malzemeler, komuta kontrol sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri olarak toplam 3 grupta gelecek. Bu doğrultuda dünkü ilk grup sevkiyatın daha çok sistem taşıyıcı araçları, kurulum ve tesis ekipmanlarından oluştuğu belirtiliyor. Sistemin ikinci grup teslimatı da yine hava yoluyla Mürted’e yapılacak. Bu teslimatın da daha çok komuta kontrol üniteleri ve radar sistemini içermesi bekleniyor. Rus yetkililer, üçüncü parti teslimatın deniz yoluyla yapılacağını ve Türkiye’ye 120’den fazla füzenin teslim edileceğini kaydetti.

Merkez Mürted

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra adı ‘Mürted’ olarak değiştirilen Akıncı Üssü, Rusya’dan S-400 tedarikinde ilk bataryanın ‘barış konuşlanması’ yeri olarak planlandı. Rus uzmanların çalışır vaziyette teslim edecekleri S-400 sistemi, Mürted Üssü’nde barış konuşlanmasında bekletilecek. Sistem, olası tehdit algılamalarına karşı istenen bölgeye sevk edilerek burada aktif hale getirilebilecek. Ayrıca bir komuta merkezine sahip olan sistem, kurulu olduğu aracın içinden de komuta edilebilecek. Sistemin tesisi için Mürted Üssü, altyapı ve müştemilatı ile hazır bekliyordu. Mürted Üssü’ne, Rusya Devlet Silah Şirketi’nin istekleri doğrultusunda ‘özellikli’ hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400’lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarların yanısıra sistem için komuta kontrol merkezi hazırlandı. Mevcut bulunan bakım hangarlarıyla çok fazla yatırım gerekmeksizin S-400’lere hazırlanan Mürted Üssü’ne bir süre önce de sisteme yönelik çeşitli eğitim ve test araçları getirilmişti. Belirli sayıda Rus askeri personel de sistemin kurulumu ve çalıştırılması faaliyetleri için bir kısmı teslimattan önce bir kısmı teslimatla birlikte olmak üzere Mürted’e geldi. Demonte olarak getirilen sistemin kurulumunun da Rusya Devlet Silah Şirketi uzmanlarınca kısa sürede tamamlanarak aktif hale getirilmesi bekleniyor.

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Personel eğitimde

S-400 sistemine ilişkin idari teşkilatlanma tamamlanmış, teşkilatın başına da bir hava savunma albay atanmıştı. Teşkilatta görev alacak personelin 100’ü, mayıs ayından itibaren Azerbaycan ve Rusya’da yaklaşık bir ay süren eğitimler aldı. 80 askeri uzmanın daha temmuz-ağustos aylarında eğitim görmeleri bekleniyor. Sistem teslimatı, sözleşme takviminde herhangi bir aksama ve gecikme olmaksızın başlatılırken, kalan teslimatların da yine tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

İsrail’i de kapsıyor

Sistem aktif hale getirildiğinde 600 kilometre genişliğinde bir alanda radar, 400 kilometrekare genişliğindeki bir alanda da füze sistemi etkili olacak. Bu haliyle İzmir’e kurulduğunda menzili Atina’yı aşacak; Mersin, Antalya ya da Hatay’a kurulduğunda tüm Doğu Akdeniz’i kontrol edecek. Hatay çevresine kurulduğu takdirde S-400’lerin radar kesit alanı İsrail’i bile kapsıyor. Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistem açığını gidermesi, önemli bir güç ve üstünlüğü de beraberinde getirdi. Coğrafyasında büyük bir üstünlüğe kavuşan Türkiye artık İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için ‘daha büyük bir tehdit’ haline geldi. Sistemdeki azami menzili 400 km olan füzeler 30 km irtifaya kadar çıkabiliyor. S-400 sisteminde saatte 17 bin kilometre hıza ulaşabilen füzeler kullanılıyor. Sistem, 400 km menzilde takibe aldığı düşman hedefini 200-250 km’de imha edebiliyor. 300 hedefi eşzamanlı takip edebilen S-400, 36 hedefe aynı anda ateş açılabiliyor. Dünyadaki en iyi uzun menzilli sistemler arasındaki S-400 hem hava araçları hem seyir füzeleri hem de balistik füzelere karşı yüksek düzeyli koruma sağlayacak. S-400’ün kendisini koruma amaçlı kısa menzilli sistemler de Mürted’de konuşlandırılacak.

ABD: F-35’te aynı yerdeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmayacağı yönünde mesajlar veren ABD Başkanı Trump’un sözleri yine havada kaldı. ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini söyledi.