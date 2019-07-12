Dünya basını S-400'lerin teslimatını böyle duyurdu: Türkiye ABD'ye meydan okudu

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Dünya gündemindeki sıcak gelişmelerden biri de uzun süredir beklenen Rusya tarafından Türkiye'ye teslim edilen S-400 hava savunma füzeleri oldu.

Bazı basın kuruluşları, S-400 konusu gündemde olduğundan bu yana Amerika'nın yaptırım tehditleri olduğunu fakat Türkiye'nin buna boyun eğmediğini aksine kararlılıkla bu işi tamamladığını yazdı.

Al Jazeerea ve New York Times başta olmak üzere bir çok yayın kuruluşu söz konusu teslimatın Ankara ve Washinton arasında bir gerilime neden olacağını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan:



"O iş bitti"@MevlutCavusoglu #S400 pic.twitter.com/9iMDi9IMZj — TVNET (@tvnet) 12 Temmuz 2019

Al Jazeerea

Al Jazeerea konuya ilişkin haberinde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yeni bir gerilime neden olması beklenen füze sistemlerinin Ankara yakınlarındaki üsse ulaştığını söyledi.

New York Times

New York Times ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD’nin uyarılarına rağmen, Rusya'nın en gelişmiş uçaksavar silahı S-400 sistemini satın alma konusundaki kararlılığında ısrar ettiğini yazdı.

AFP

AFP bugün ilk kısmı gerçekleşen teslimatın Washington-Türkiye hattında muhtemelen bir gerginlik yaşanmasına sebep olacağını vurguladı ve ABD'nin Ankara'yı yaptırım ile tehdit ettiği hatırlattı.

FOTOĞRAF 17 Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Açıklamada, Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır ifadesine yer verildi. S-400 teslimatı başladı Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. S-400'e ait parçaları getiren 3 uçak bugün Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.

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Sputnik

Rus yayın organı Sputnik ise teslimatı duyurduğu haberinde Washington'un Ankara'yı S-400'leri teslim alma konusunda yaptırımlarla tehdit ettiğini ve ABD'nin Türk kuvvetlerinin F-35 jetleri teslimattan vazgeçmekle şantaj yaptığını vurguladı.

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BBC

BBC News ise, Türkiye'nin S-400'le ABD'ye meydan okuduğunu yazdı. Bu durumun ABD'yi kızdıracağını belirtti.

Al Arabia

Suudi Arabistan yayın organı Al Arabia, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı Amerika'nın, sert yaptırımlarda bulunacağını fakat Türkiye'nin asla pes etmediğini ifade etti.

Arabi 21

Washington'nun bütün tehditlerine rağmen Türkiye'nin boyun eğmediğini ve hava sistemlerini teslim aldığını yazdı.

Greek Reporter

Yunan basın organı Greek Reporter, S-400 teslimatının başladığını duyurduğu haberinde ABD'li yetkililerin, Rusya sisteminin NATO sistemleriyle uyumsuz olacağını ve F-35'leri olası Rus mahallelerine maruz bırakacağını savunarak Türkiye’yi ABD Patriot füzeleri almaya çağırdıklarını hatırlattı.

Hareetz

İsrail kaynaklı Hareetz sitesi, Türkiye'nin Rus sistemini satın alınmasının, Türkiye ile NATO müttefiki ABD arasında bir gerilim kaynağı olacağını öne sürdü.

The Mainichi

AP kaynaklı haberinde "ABD'deki uyarılara rağmen, Rus S-400 sistemleri Türkiye'de" başlığı ile duyuran Japon haber sitesi The Mainichi, ABD tarafından ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılmasına rağmen S-400'lerin teslim alındığını duyurdu.

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