Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçilmesinin ardından kendisini tebrik edenlerden biri de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Asiltürk, kendisini AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü geçtiğimiz ocak ayında ziyaret etmişti. Sürpriz görüşme Asiltürk'ün Ankara'daki evinde gerçekleşmişti.

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