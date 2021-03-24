Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.
AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.
''2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.
- Erdoğan, ''2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanlığa seçildi
Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullandığını, 1428 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.
Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.
Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.