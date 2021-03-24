Bahçeli'den AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik edip
"Hayırlı olsun" dedi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır
GÜNDEM
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır.' sözlerinin ardından, konuşmasına şu dua ile devam etti: 'Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr... Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır.' Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu duanın ardından, 'Mevlâm yar ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' sözleriyle konuşmalarını sonlandırdı.
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. Yeniden genel başkan seçildiği için teşekkür eden Erdoğan, 2023'ün Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını kaydetti.
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresini Fatiha Suresinin mealini okuyarak başlattı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da başladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında Fatiha suresinin mealini okudu.