Gündem Bahçeliden AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğana tebrik
POLİTİKA

Bahçeli'den AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Erdoğan'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'a "Hayırlı olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Bahçeliden AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğana tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik edip "Hayırlı olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır.' sözlerinin ardından, konuşmasına şu dua ile devam etti:

'Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr... Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu duanın ardından, 'Mevlâm yar ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' sözleriyle konuşmalarını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. Yeniden genel başkan seçildiği için teşekkür eden Erdoğan, 2023'ün Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresini Fatiha Suresinin mealini okuyarak başlattı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da başladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında Fatiha suresinin mealini okudu.


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