AK Parti MKYK'sı belli oldu: Erdoğan'ın yeni 'A Takımı'nda sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

75 kişiye çıkartılan yeni MKYK'de ise 47 yeni isim yer aldı. Önceki listede yer alan 22 kişi liste dışı kaldı.

Delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesinin okunduğu kongrede, partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

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Kongrede, listenin okunmasının ardından, genel başkan ve yönetim organları için oylamaya geçildi.

47 yeni isim var

Buna göre, MKYK asıl üye adayları şöyle: Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Peker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Memet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."

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MKYK yedek üyeliği adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Tamer Akkal, Mücahit Yanılmaz, Azmi Ekinci, Hikmet Ayar, Korkmaz Karaca, Ahmet Bilal Kıymaz, Vildan Polat, Halise Çiftçi, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Işıl Kurnaz Baltacı, Emre Çalışkan, Melek Şimşek, Murat Çiçek, Emre Cemil Ayvalı, Sümeyye Bozkurt, Eyüp Gökhan Özekin, Fatih Çiftçi, Ali Arif Özzeybek, M. Belma Erdoğan, Nazan Aytop, Neslihan Cenk, Nesrin Ulema, Serpil Yılmaz, Sevde Sena Dağlı, Tuba Köksal, Aişe Nur Kaçar, Mehmet Karabay, Harun Armağan, Kurtcan Çelebi, Ayşe Güliz Yılman, Mehmet Umur, Şevki Şar, M. Fatih Gök, Ahmet Fethan Baykoç."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Ahmet Aydın, Abdulkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alpraslan, Zahir Soğanda olurken, listede yedek üyelik için Abdülmecit Tarhan, Abbas Aydın, Fatih Uyar, Serhat Karademir, Vahit Atalan'ın isimleri yer aldı.

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Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği adayları Yalçın Akdoğan, Zeyid Aslan, Yaşar Bahçeci, yedek üyeliği adayları Alim Tunç, Necip Filiz olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliği için adaylar Kemalettin Aydın, Şükrü Ayalan, Hüseyin Özbakır, Cengiz Aydoğdu, Serap Yahşi Yaşar, yedek üyeliği için adaylar Feyzi Sevgili, Zülfiye Füsun Kümet isimlerinden oluştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım.

Binali Yıldırım Genel Başkanvekili olacak

Listeye giren isimler arasında en dikkat çekenlerden biri eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım oldu. AK Parti'de genel başkanvekili sayısının ikiye çıkarılacağı açıklanmıştı. Yıldırım'ın, Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti Genel Başkanvekili olacağı öğrenildi.

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Dikkat çeken isimler

AK Parti MKYK üyeleri arasında farklı kesimleri temsil eden kanaat önderleri de yer aldı. Alevi Kanaat Önderi Metin Tarhan, Türkiye Ermeni Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Seval Sıvacıoğlu, Kürt toplumunun önemli isimlerinden Şeyh Sait'in torunu Abdurrahim Fırat'ın yeğeni Abdülmelik Fırat da yer aldı. AK Parti teşkilatlarının yakından tanıdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllardır yol yürüyen Metin Külünk, Diyarbakır siyasetinin belirleyici isimlerinden Abdurrahman Kurt, Kürt siyasetinin kanaat önderlerinden Orhan Miroğlu, Bitlisli politikacı Vedat Demiröz, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç MKYK'ya giren isimler arasında yer aldı.

Bekir Bozdağ n

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Eski bakanlar MKYK'da Yeni

MKYK'da AK Parti hükümetlerinin kurduğu hükümetlerde bakanlık yapan çok sayıda isim de yer aldı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, eski Çevre ve şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı yeni MKYK üyeleri arasında yer aldı.

Tuba Vural Çokal'a rozetini geçtiğimiz yıl grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden iki milletvekili listede

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile yine İyi Parti'den Manisa Milletvekili seçilen ve HDP'ye ile gizli işbirliği yapıldığını öne sürerek istifa edip AK Parti'ye katılan Tamer Akkal MKYK'da yer aldı.

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Devreden isimlere yeni görev

AK Parti'nin son yapılan kongreleri ile birlikte görevlerini yeni isimlere devreden eski Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, eski Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selma Çam, eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevgi Yiğit AK Parti MKYK'ya girerek Erdoğan'ın 'A Takımı'nda yer aldı.

Ayşe Böhürler

Gazeteci Ayşe Böhürler de MKYK'da

AK Parti MKYK listesinde gazeteci ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler de yer aldı. TVNET'in ilgiyle izlenen ve Türkiye'nin fikir insanlarının ağırlandığı 'Türk Kahvesi' isimli programı da yöneten Ayşe Böhürler, AK Parti'nin kurucularından ve 2001-2012 yılları arasında da Ak Parti MKYK üyeliği görevini yürütmüştü.

Eski büyükşehir belediye başkanları

Önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de MKYK listesinde yer aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türel, "AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne 07, Antalya damgası. Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal milletvekillerimizle birlikte MKYK listesindeyiz. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Seda Sarıbaş

Türkiye güzeli Seda Sarıbaş

AK Parti MKYK asıl üye adayları arasında önceki yıllarda Türkiye güzeli seçilen ve bir dönem AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığı yapan Seda Sarıbaş da bulunuyor.



Mücahit Binici, Derya Yanık, Emre Cemil Ayvalı ve Mustafa Şen farlı televizyon kanallarında tartışma programlarına yorumcu olarak katılıyorlar.

Ekranların tanınan isimleri

İstanbul seçimlerinin ardından siyasette adından söz ettirmeye başlayan Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Avukat Mücahid Birinci de MKYK listesine girdi. Ekranlardaki tartışma programlarında kendilerinden söz ettiren Siyaset Bilimci Mustafa Şen, Avukat Derya Yanık ve Emre Cemil Ayvalı listedeki dikkat çeken isimler oldu.

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