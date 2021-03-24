AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'kabinede değişiklik' iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanımızın takdirindedir

Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Toplantısı'nın (MKYK) ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçmiş MKYK çok tarihi olaylara şahit olduğumuz bir dönemi temsil ediyordu. Örneğin 30 yıl işgal altında olan Karabağ topraklarının kurtarılmasını takip etmişti. Ayasofya'nın yeniden camii olarak işlevine dönmesi milletimizin büyük bir talebiydi, geçmiş dönemdeki MKYK takip etti. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye tarihinde çok önemli yer edinmiş gelişmeler, MKYK bunu da takip etmişti.

Pek çok dış politika ve iç politika konusu, bunların yönetilmesi, başarılı şekilde parti politikası haline getirilmesi ve milletimizle paylaşılmasına geçmiş dönemdeki MKYK şahitlik etmiştir. Teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafından geldiler, büyük bir coşkuyla kongrenin gerçekleşmesine katkı sundular. Siyasi partiler millet için vardır. AK Parti kendisini milletin varlığına adamış bir partidir. Milletimizin özlemlerini, taleplerini devlete yansıtmak için büyük bir misyonu üstlenmiş bir partidir. Büyük bir Türkiye ve dünya markasıdır.

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Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında, ilk toplantımızı yapıyoruz. Genel başkanımız siyasi değerlendirmelerini, hangi beklentiler içinde olduğunu paylaştı.

Kabine değişikliği iddiaları

Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu bu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden biri bu, kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni fesih kararı

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin usule aykırı bir durumu yok. Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır. Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin ne yağacağımız önemlidir. Kadınların kazanımlarının artması politik bir tercih değildir. Ahlaki bir zorunluluktur. Anlaşmadan çekilmek kadın haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor.

Hem kamusal hem siyasi hayatta kadının yer alması, kadına şiddetin önlenmesi bizim için sadece politik bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk.

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Mesele öncelikle kültüreldir. Biz bu konuda açığız ve netiz; bunu bir ahlaki zorunluluk olarak görüyoruz. Hep beraber kadınlarımızın haklarını daha çok korumaya odaklanalım. Enstrümanların ne olduğundan ziyade hedefin güçlü şekilde korunması gerekir. Kanunlarla ilgili gereken adımların atılabileceği konusunda Cumhurbaşkanımız çok net mesaj verdi. Buna karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz.

İçişleri Bakanımız bana da gösterdi; oradaki görev yapan arkadaşlarımız yaptıkları görevin bilincindeler. Biz kadını şiddetten korumanın insanlığı koruma vazifesi olduğunu farkındayız ve kadına karşı şiddetle sonuna kadar tavizsiz olarak devam edeceğiz. Yasa çıkarılması gerekiyorsa onu çıkarmaya hazırız, başka kurumların başka şekilde harekete geçmesi gerekiyorsa onu da değerlendirmeye hazırız. Bakanlıklarımız bu konuyu takip etmeye devam ediyor. Bu politik bir tercih değil, ahlaki ve insani zorunluluktur.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'seçimlere müdahale' iddiaları

Macron'un Erdoğan ile yaptığı son görüşme olumlu geçmişti. Bir takım söylemlerin paranteze alınması ve olumlu görüşlere geçilmesi için görüş alınmıştı. Macron'un o çizgisinde kalmasını arzu ederiz. Avrupa'daki sağcıların, faşistlerin dilidir bu. Biz Fransa ile yakın diyalog içinde olmayı isteriz. Seçimlere müdahaleyle ilgili iddiaları varsa somut bir delil koysunlar. Somut kanıt olmaksızın bir devlet çıkıp suçlamada bulunuyorsa, kendi demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Umarız bu ifadeyi düzeltirler. Bizim hiç kimsenin seçimlerine, içişlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz.

AK Parti'nin yeni MYK üyeleri

MKYK üyeleri söz alarak değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Bu dönemde Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş Bey genel başkanı olarak görev yapacak.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıkladığı yeni Merkez Yürütme Kurululistesi şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan - Genel Başkan

Binali Yıldırım - Genel Başkanvekili

Numan Kurtulmuş - Genel Başkanvekili

Hayati Yazıcı - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Erkan Kandemir - Teşkilat Başkanı

Ali İhsan Yavuz - Seçim İşleri Başkanı

Hamza Dağ - Tanıtım Medya Başkanı

Efkan Ala - Dış İlişkiler Başkanı

Jülide Sarıeroğlu - Sosyal Politikalar

Özlem Zengin - Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

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Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

Nurettin Canikli - Ekonomi İşleri Başkanı

Vedat Demiröz - Mali ve İdari İşler Başkanı

Mustafa Şen - AR-GE ve Eğitim Başkanı

Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

Çiğdem Karaarslan - Çevre Şehir ve Kültür Başkanı

Fatih Şahin - Genel Sekreter

Ömer Çelik - Parti Sözcüsü

Naci Bostancı - TBMM Grup Başkanı

Mahir Ünal - TBMM Grup Başkanvekili

Mustafa Elitaş - TBMM Grup Başkanvekili

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Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

Cahit Özkan - TBMM Grup Başkanvekili

Ayşe Keşir - Kadın Kolları Başkanı

Eyüp Kadri İnan - Gençlik Kolları Başkanı

GÜNDEM AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partinin temsilcileri katıldı