Saldırı hazırlığındaydılar: Beş terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/lELW8IY8MJ
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.