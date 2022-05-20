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ANKARA

Saldırı hazırlığındaydılar: Beş terörist etkisiz

MSB, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Saldırı hazırlığındaydılar: Beş terörist etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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